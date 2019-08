Primera ruptura de una coalición en Galicia tras las municipales

0

La Voz de Galicia M. D.

Ourense 20/08/2019 05:00 h

El pasado 15 de junio tomaba posesión del Concello de Trives la socialista Patricia Domínguez Barja como alcaldesa del municipio. Junto a ella se constituía el equipo de gobierno, gracias a una coalición formada entre los socialistas, con tres concejales, y el grupo de En Marea, Son de Trives, con dos ediles. Dos meses más tarde ese pacto de gobierno acaba de romperse debido a la dimisión de los concejales de Son de Trives. Jorge Vázquez Rodríguez y Ana García Earley renunciaron a su puesto debido a «desacordos», tal y como explican desde el grupo municipal.

«Ao longo destes dous meses non foron atendidas adecuadamente as nosas peticións de reunións do equipo de goberno para en conxunto acordar as liñas xerais de traballo e resolver os conflitos e asuntos que ían xurdindo», afirma en su comunicado el grupo de En Marea. También hablan de jerarquías «requeridas pola alcaldía na última reunión» y aseguran de que previamente a dimitir de su cargo, informaron de ello a la otra parte de la coalición.

Por su parte, la alcaldesa de Trives, la socialista Patricia Domínguez, explico este lunes: «Son personas que no entendieron la responsabilidad ni las competencias de su cargo, de ahí que decidan retirarse». También mantiene que no se produjo ninguna reunión previa en la que se informase al equipo de gobierno de la decisión tomada. «El día que presentaron la denuncia mantuvieron una conversación por Whatsapp, algo que no me parece oportuno la verdad».

«La confrontación no es conmigo es con la legislación vigente. Quieren llevar cosas a cabo de una forma con la que no estamos de acuerdo. Por nuestra parte, somos un equipo unido, pensamos todo lo mismo y gobernaremos con toda la ilusión y todas las ganas, igual que hasta ahora», deja claro Domínguez. Por su parte, En Marea deja claro que en ningún caso Vázquez y García abandonarán sus actas de concelleiros y que «desde agora o noso apoio ao grupo de goberno reducirase a acordos puntuais naqueles casos que o consideremos oportuno e beneficioso para o noso concello».

Este hecho ocurre por primera vez en Galicia, en un municipio que cuenta con poco más de 2.000 habitantes y que viene de vivir una situación convulsa en su anterior mandato, con la dimisión de Francisco Fernández Blanco, de Agrupación Trivesa Independiente, en diciembre del 2017, que renunció a su puesto de alcalde debido a una serie de diferencias con su equipo de gobierno. Tras esto fue su segundo en la lista, Domingo Diéguez, quien tomó el mando del Concello ourensano, el mismo que en las pasadas elecciones del 26M se presentó como candidato del Partido Popular.