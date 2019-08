Johnny, el conflictivo joven que se estampó contra la Muralla

0

Jonathan N. S. es el joven que está detrás del accidente que se produjo en la Ronda da Muralla de Lugo durante la madrugada del viernes al sábado. El siniestro fue tan violento que provocó que el motor del vehículo saltase por los aires y acabase sobre el césped que rodea la Muralla.

A pesar de la gravedad del accidente, Jonathan no dudó de alardear en redes sociales de lo sucedido. Aún estaba ingresado en el Hospital Universitario Lucus Augusti, al que fue trasladado tras el accidente, cuando subió un vídeo a Instagram en el que escribía: «un día me duró pero me la goze k me kiten lo bailao el cráneo reventao». Horas después subió a su canal de YouTube, malotajomijo, un vídeo bajo el título de «Vivirlo» en el que sale cantando.

Hasta el domingo por la tarde, en otro de los vídeos aparecía conduciendo un coche mientras fumaba tabaco de liar. Se podía leer en el cuentakilómetros que aparentemente conducía a una velocidad de 220 kilómetros por hora. El vídeo, sin embargo, fue eliminado de su canal de YouTube poco tiempo después.

Con apenas 20 años, el historial del tal Johnny parece más bien la biografía de una persona de mucha más edad. En el 2016, este joven apuñaló a otro chico durante un botellón cerca de la catedral de la capital lucense. No fue condenado tras aquel grave incidente porque en el juzgado consideraron como atenuante el hecho de que el acusado estuviese borracho y también drogado en el momento del suceso.

Hace dos años, Jonathan y su hermano gemelo dispararon con un arma de fogueo y por un ajuste de cuentas a un joven durante una reyerta en la ciudad. Cuando los agentes registraron su vivienda encontraron droga, dinero en metálico y un arma. El último episodio protagonizado por este conocido de las fuerzas del orden en Lugo fue el accidente del sábado, sobre el que media ciudad estuvo comentando a lo largo del fin de semana.