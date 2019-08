«Galicia quérelle ao Camiño»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Tamara Montero

Santiago / La Voz 19/08/2019 17:02 h

«Os Camiños de Santiago teñen unha gran virtude, que pasan por practicamente 130 concellos de Galicia, a maioría rurais» y la propia presencia de las rutas a Compostela suponen un factor de dinamización y descentralización territorial «de primeirísimo nivel», porque el Camino es un hecho cultural «que ten unha traslación económica» y que no deja de crecer. ¿Y la masificación? «Non se sustenta na realidade. Hai estudos avalados pola Universidade de Santiago onde a inmensa maioría dos peregrinos di que non hai masificación» más allá «dun día concreto nunha rúa concreta nunha cidade concreta na que pode haber un pico de máis xente da que nos gustaría».

«Galicia ten unha enorme capacidade de acollida» y los peregrinos llegan durante todo el año, según matizó Román Rodríguez, que matizó que esa capacidad no es solo por los alojamientos turísticos, sino también por la percepción de la ciudadanía: «Toda Galicia lle quere ao Camiño e aos peregrinos e o noso carácter acolledor e un número de prazas hoteleiras tremendamente significativo nos dá a suficiente capacidade para acoller a calquera número de visitantes sen ningún tipo de problemas».

El año santo del 2021 es una «enorme oportunidade» y además no debe ser flor de un día, o un conjunto de eventos, sino que el Xacobeo debe convertirse en una «dinámica e unha senda de crecemento e de calidade conxunta de Galicia».