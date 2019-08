Cuatro de cada cinco concellos gallegos tienen algún hotel

0

La Voz de Galicia Tamara Montero

Santiago de Compostela 19/08/2019 17:02 h

El turismo que elige Galicia escoge mayoritariamente los hoteles para alojarse. Es la conclusión que se extrae del informe sobre el dinamismo del sector durante los últimos diez años que esta mañana ha presentado el conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez: de cada diez pernoctaciones que se producen en la comunidad, siete son el plazas hoteleras. Es un 23 % más que en el año 2009.

El sector ha crecido de manera sostenida durante los últimos diez años y hoy hay 2.800 plazas hoteleras más, hasta llegar prácticamente a las 55.000 en toda la comunidad. El 13 %. La mayor evolución se ha producido en los de 4 estrellas, con un incremento de 32 % y los únicos que bajan son los de una estrella, lo que demuestra la tendencia del sector en la comunidad hacia «una oferta de calidade» y más profesional, según subraya Román Rodríguez. La planta hotelera supone casi una de cada cuatro plazas de alojamiento turístico en Galicia, seguida de los cámpings (24 %), las pensiones (15 %) y los albergues (10 %).

Las viviendas turísticas suponen apenas el 1 %, según los datos de este informe, que alude a establecimientos reglados. Sobre la llegada a Galicia de las viviendas de uso turístico y sus consecuencias para otros tipos de alojamiento, el conselleiro afirmó que se trata de «modelos complementarios» que «poden convivir e que deben convivir», y el de las viviendas de uso turístico es una opción «que obviamente debemos regular». La Administración autonómica y la Fegamp mantendrán mañana una reunión para evaluar ciertos aspectos «para continuar nunha liña de regulación das vivendas de uso turístico na que Galicia foi pioneira no 2017». El conselleiro resaltó que el volumen de viviendas de este tipo no es excesivo en comparación con otras comunidades. «Estamos falando de modelos que en Galicia existe, como existe no resto de España, pero que non temos a mesma presión», aunque es necesario avanzar en la regulación.

Lo cierto es que en cuatro de cada cinco municipios hay algún hotel o pensión, y, aunque son las provincias con menor planta hotelera, el mayor crecimiento de Lugo y Ourense viene a demostrar una tendencia a la diversificación territorial, la desestacionalización y la descentralización del sector, según el análisis del conselleiro, que también ha puesto el acento en el incremento del volumen de negocio: en cinco años, la facturación ha aumentando casi un 39 % y en el 2018 se situaba ya en los 295 millones de euros. Solo en el primer semestre del 2019, los ingresos ascienden a 118 millons de euros, un 10 % más que en el mismo período del año pasado.

Y aunque Lugo y Ourense crecen, es Pontevedra la provincia en la que más establecimientos hoteleros hay. En nueve de cada diez municipios hay un hotel o pensión. Sanxenxo es el ayuntamiento más que más plazas de hotel tiene de Galicia, con casi 7.500, seguido de Compostela, con una planta de 5.700, y e Vigo y A Coruña, con unas 4.000 plazas cada uno, una cifra cercana a la de O Grove, otro concello con un importante perfil turístico y que concentra más de 3.000 plazas hoteleras. Sanxenxo y O Grove son también dos de los ayuntamientos con mayor número de plazas hoteleras por cada cien habitantes (43 y 28, respectivamente. Esta ratio, sin embargo, contempla una serie de ayuntamientos pequeños, repartidos por el territorio y fundamentalmente rurales, lo que supone hablar de un estímulo significativo «para favorecer o desenvolvemento turístico, económico e para crear emprego, neste caso nas terras interiores e moitos deles vencellados tamén ao Camiño», como puede ser Portomarín, con 12,6 camas por cada cien habitantes. Y eso sin tener en cuenta otro tipo de alojamiento más allá de los hoteles.

Cuatro millones para mejorar la oferta

Para continuar mejorando la calidad de la planta hotelera de Galicia, la Xunta ha puesto en marcha el Plan MAT, dirigido a la renovación y modernización de los establecimientos. La Consellería de Cultura ha resuelto una línea de ayudas de 1,2 millones de euros de la que se beneficiarán 70 establecimientos para hacer mejoras en accesibilidad, prestación de servicios y ahorro energético y que supone una movilización de cuatro millones de euros.

A esta línea de ayudas se suma el millón de euros que se invirtió en el 2018, con lo que en dos años, el Plan MAT ha llegado a 124 establecimientos. Además, la Consellería de Economía ha invertido este año tres millones en ayudas para 500 locales. Los hoteles se llevan la mayoría de las ayudas del Plan Mat (66 %), que se dirige a todos los tipos de alojamiento con excepción de las viviendas de uso turístico. Más de la mitad de las ayudas son para negocios de la provincia de Pontevedra, un reparto lógico por la mayor penetración del sector turístico en esta zona.