El BNG culpa a PSOE, PP y Podemos del «bloqueo e parálise» de la política estatal y de los perjuicios que ocasiona a Galicia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Susana Luaña

Santiago / La Voz 19/08/2019 16:31 h

El BNG culpa a los partidos estatales de la «parálise» política que sufre España por la falta de acuerdos para formar gobierno, una situación que, a entender del diputado antonómico Luís Bará, está perjudicando a Galicia. Bará cree que PSOE, PP y Podemos están convirtiendo la política «nun taboeiro de xogo» con intereses electoralistas. En lo que respecta a la Xunta, el Bloque acusa a su presidente de adoptar una postura «choromiqueira e pusilánime» por su reclamación al Gobierno en funciones de los 700 millones que se le adeudan cuando, mientras estuvo el PP al frente del Gobierno central, «Feijoo puña a outra meixela» y no reclamaba «nin un financiamento xusto nin os investimentos que precisaba Galicia». Por eso, los nacionalistas piden, tanto al PSOE como al PP, que «deixen de intercambiar os papeis» con fines electoralistas.

El BNG se mostró también en contra de la intención del Ejecutivo de Sánchez de cobrar por el uso de las autovías. Bará lo califica como «unha chantaxe» que los nacionalistas no piensan aceptar. A su entender, el anuncio se debe a la necesidad de tapar «o burato» por la gratuidad de las autopistas liberalizadas y por el rescate de las «ruinosas radiais madrileñas», algo que coincide con la «estafa do macronegocio da autoestrada AP-9». Sostiene que «os galegos e as galegas xa levamos pagado cos nosos impostos eses buratos», y por eso el BNG insistirá en el traspaso de la Autopista do Atlántico y, además, registrará iniciativas contra la propuesta de nuevos peajes en las autovías de competencia estatal.

Ante el comienzo del nuevo curso político, el BNG relanzará una agenda gallega que se centrará, sobre todo, en un nuevo sistema de financiación «máis xusto para Galicia» que compense a la comunidad con 2.500 millones de euros (cantidad en la que el Bloque cifra el «apagón inversor» del Estado), así como una tarifa eléctrica gallega y una tarifa a la industria electrointensiva, las transferencias pendientes, la anulación de la prórroga de Ence y otras demandas en relación con la memoria histórica y la devolución «de todos os bens roubados pola familia Franco. A todo ello suma otras cuestiones que no afectan solo a Galicia, como la derogación de la ley mordaza o la reforma laboral.