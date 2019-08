Hoy en La Voz: Hipotecas más baratas a tipo fijo, las vacaciones de Rajoy, la parrilla gallega de Messi y otros temas del viernes

0

La Voz de Galicia César Rodríguez

La Voz / Redacción 16/08/2019 09:16 h

Se avecina una guerra en el sector bancario. Comenzará en otoño. Y el campo de batalla serán las hipotecas de tipo fijo, fundamentales para salvar sus márgenes. Serán más baratas. ¿La razón? Con el euribor en mínimos históricos, han vuelto a repuntar los préstamos de interés variable.

Puedes ver en este gráfico la evolución de los tipos de interés en los últimos 30 años. Y leer en este análisis cómo es la revolución de los préstamos en Europa, con tipos cero o incluso negativos. En clave de opinión, Venancio Salcines valora el fenómeno en el artículo La hipoteca danesa.

El Open Arms aún no ha logrado tocar tierra en Italia, por el bloqueo y los cálculos electorales del ministro Salvini, pero cinco países europeos se han ofrecido para acoger a los migrantes que rescató en el Mediterráneo. Uno de ellos es España. El caso ha agravado la grave crisis política que vive Italia. Si no prospera la propuesta de Gobierno de unidad hecha por el ex primer ministro Matteo Renzi, el país se encamina a un adelanto electoral en otoño.

La suerte del Open Arms también ha impactado al presidente en funciones, Pedro Sánchez. Su antecesor vive un verano muy distinto. El expresidente Mariano Rajoy disfruta en Galicia de un discreto y corto descanso, con caminatas a orillas del Umia, lecturas de novela negra, un pregón en la Festa da Vendima de Leiro y ciertas preocupaciones deportivas por la suerte del Deportivo y el Real Madrid.

Susto mayúsculo en la playa de A Frouxeira, en Valdoviño. En pleno festivo del 15 de agosto llegó un inesperado aviso de los socorristas: habia que salir del agua porque se habían detectado tiburones. La prohibición se levantó un tiempo después, cuando se comprobó que los escualos eran tiburones makos (conocidos como marrajos), una especie que no suele ser agresiva.

En otro arenal emblemático, As Catedrais, también saltaron las alarmas al desmoronarse una cueva en el extremo este del enclave ribadense. Por suerte, no hubo heridos. Hace un año en un incidente similar falleció una turista.

La red de narcotráfico que cayó en Arousa escudaba su cocaína con tecnología y una flota de vehículos. Los alijos cruzaban la península en un zulo indetectable de un remolque con escolta.

Galicia aborda un fin de semana plagado de fiestas bajo la amenaza de la lluvia. Llega una borrasca tropical procedente del Caribe. Puedes leer aquí las claves del fenómeno. Y ver en este gráfico cómo viaja la masa húmeda a través del océano.

La parrilla gallega de Leo Messi. Una empresa lucense fabricó la barbacoa que el astro argentino instaló en su casa.

El presidente Macri intenta frenar la gran inestabilidad política en Argentina y mejorar sus posibilidades de ser reelegido. Ha tomado una batería de medidas como eliminar el IVA de los productos básicos de la cesta de la compra.

Los campings de Ferrolterra, Eume y Ortegal han declarado la guerra a los asentamientos ilegales de autocaravanas y piden a la Xunta y los concellos que tomen medidas.

«Saír case ileso foi un cúmulo de sortes». Así relata el camionero que sufrió un impactante accidente en Santiago -su vehículo se partió en tres- lo sucedido.

En A Fonsagrada denuncian la situación de un vertedero ilegal sobre una mámoa catalogada.

Fernando Hidalgo escribe en Neymar y la inmoralidad sobre el posible y millonario retorno del futbolista brasileño a España. Y reflexiona: «...El mensaje es desolador, el dinero se mueve a conveniencia de quienes mueven los hilos del fútbol y no tiene nada que ver con la lógica del mérito y los valores de una sociedad desarrollada...».

Fede Cartabia se va del Dépor. Su salida a préstamo, privará al Dépor de un jugador desequilibrante lastrado por las lesiones y su alta ficha. Y que deja mucho atrás. Unos se van, y otros vienen. El atacante italiano Samuele Longo llegará a A Coruña cedido con una opción de compra en caso de ascenso.

El Celta llega al arranque de la Liga con lo puesto. Escribá solo cuenta con 16 jugadores para la primera convocatoria y con un galimatias en el centro del campo. El club olívico, que se mide al Real Madrid, no gana en un debut liguero como local desde el 2014.

La Liga arranca hoy en Primera con el Athletic-Barça (21 horas). La temporada estará marcada por la irrupción del VAR en Segunda y por nuevas reglas. Te las explicamos aquí. Y en este artículo te contamos cuáles son las diferentes opciones para ver todo el fútbol por televisión.