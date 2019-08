Una treintena de patrullas militares se suman en Galicia al plan contra el fuego

0

La Voz de Galicia

Pontevedra / La Voz 14/08/2019 18:22 h

Desde esta medianoche, veintidós patrullas de dos militares de la Brilat de Pontevedra y otras cinco del Tercio Norte de Infantería de Marina refuerzan el dispositivo que se ha habilitado para combatir los incendios forestales y que está integrado por 3.000 profesionales procedentes, entre otros servicios, de las brigadas forestales y otros cuerpos y fuerzas de seguridad.

La principal novedad del despliegue de las tropas de la brigada pontevedresa viene dado por el uso que se le va a dar a los Raven, las aeronaves no tripuladas por control remoto que, en un primer momento se emplearon en el conflicto de Afganistán y que, de unos años a esta parte, se utilizaban en la campaña Centinela Gallego para la detección de fuegos. De este modo, está previsto que la semana que viene se convoque el comité de coordinación policial para que esta tecnología pueda servir «para detectar posibles comportamentos incendiarios. Queremos facer un plan específico de actuación para ser capaces de detectar eses comportamentos», resaltó el conselleiro de Medio Rural.

José González Vázquez añadió que la tecnología que emplean los Raven posibilitará, ya no solo «centrar as zonas de vixilancia tendo en conta a autonomía e o espazo que abrangue o vehículo aéreo non tripulado», sino captar «en directo» la acción de los incendiarios. Anunció que se ha realizado el trabajo previo de cuáles serán las áreas geográficas de la comunidad donde se emplearán estos drones.

A la hora de establecer estos entornos ha sido vital la información recabada por el personal de las brigadas de investigación forestal, así como de los agentes adscritos a la lucha contra los incendios forestales procedentes de las fuerzas policiales. El objetivo que se busca estableciendo esta medida es el de lograr «ter as probas suficientes para levar a estes delincuentes ante a Fiscalía e que sexan obxecto das condenas que permita o Estado de Dereito», apuntó José González.

Los Raven tienen un alcance de diez kilómetros y capacidad de alcanzar hasta trescientos metros de altura, y además disponen de una óptica infrarroja que les permite realizar vuelos nocturnos. De este modo, ya sea durante la noche o el día, son capaces de realizar el seguimiento de un objetivo designado, precisó el teniente coronel Sáenz Peco, jefe del Estado Mayor de la Brilat.

Esta tecnología se suma a los drones que ya está empleando el dispositivo coordinado por Medio Rural para las misiones de vigilancia, detección y extinción. Se trata de dispositivos que se complementan con las 118 cámaras de videovigilancia que se han instalado permitiendo controlar en tiempo real 18.000 kilómetros cuadrados de terreno.

En cuanto al despliegue, y dado que está establecido un riesgo de fuego medio, el convenio suscrito entre la Xunta y Defensa recoge un contingente de 27 patrullas que recorrerán 33 concellos de siete distritos forestales de las provincias de Pontevedra, A Coruña y Ourense. En el supuesto que se incremente a un nivel de riesgo alto, serán medio centenar las patrullas ?41 de la Brilat, siete del Tercio Norte y dos del Ejército del Aire?, y también se dispondrá de un helicóptero del Ejército de Tierra. Por su parte, en el caso de riesgo de incendio muy alto, se triplicará el número inicial de operativos ?60 de la brigada, diez de Infantería de Marina y cinco del Aire? y se duplicará el número de aeronaves.

La participación de las Fuerzas Armadas se mantendrá hasta el 30 de septiembre, si bien, en función de las condiciones meteorológicas o de las circunstancias, podría incrementarse otros quince días sin necesidad de elaborar un nuevo convenio. El general Antonio Romero resaltó que la estadística les avala: «En los últimos años no ha habido incendios, simplemente conatos, en las zonas donde patrulla la Brilat».