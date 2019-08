Gonzalo Caballero dice que el cobro de peajes en las autovías no es ahora una prioridad

0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

Santiago / La Voz 14/08/2019 12:48 h

El secretario general de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, se refirió este miércoles a la propuesta que estudia el Gobierno de Pedro Sánchez de imponer en las autovías gratuitas el cobro de unos peajes simbólicos con el fin de contribuir al mantenimiento de la infraestructura, y puso de relieve que esta medida «nin estaba no programa do PSOE nin é unha prioridade para o Goberno».

El líder del PSdeG le sacó importancia a lo que considera tan solo «unha opción que está en estudio como tantas outras», que es susceptible de generar un debate razonable, aunque pidió que no implique alarmismo, pues «son decisións que non existen nin se van a tomar». Es más, dio a entender que la valoración de esta propuesta se está haciendo únicamente a nivel académico, dejando claro que si ha saltado al plano mediático es por la «temporada estival» y porque no hay otras cosas de las que informar. «Eu non lle daría maior relevancia», insistió Caballero, antes de subrayar que todos los pasos que está dando el Gobierno de Sánchez van encaminados a evitar «a suba continua das peaxes», como ocurre con la AP-9 en Galicia.

Gonzalo Caballero hizo estas valoraciones en la sede central del PSdeG, donde compareció para valorar el deterioro de la sanidad pública gallega y el incremento de los tiempos medios de espera para intervenciones quirúrgicas y consultas en el últimos semestre, que pasó, según los datos aportados, de una media de 37,3 a otra de 37,6 días.

En esta materia, el líder del PSdeG dijo que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, no logró pasar «da política do botafumeiro» para resolver los problemas de fondo que tiene la sanidad, que vinculó con los recortes y la precariedad de los contratos laborales.