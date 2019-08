Sanidade suspende cautelarmente la actividad de 16 locales de restauración y sanciona a otros 58 tras examinar casi 1.600

0

11/08/2019 16:19 h

Inspectores de la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Xunta llevaron a cabo durante el mes de junio una campaña especial de control sanitario en establecimientos de restauración. En total, fueron inspeccionados 1.596 locales, de los que más de la mitad cumplían con todos los requisitos exigidos. En concreto, los establecimientos cumplidores fueron 858 (el 56,9%).

En el 43 % restante (688 locales), los inspectores detectaron algún incumplimiento, siendo los relacionados con las condiciones higiénicas y las prácticas operacionales de manipulación los más habituales, constituyendo entre ambas categorías, el 40% de las infracciones detectadas. Los incumplimientos relacionados con los autocontroles (cumplimiento de los programas de prerrequisitos) supusieron un 26 %, mientras que las infracciones de las condiciones estructurales representaron el 18 %.

También se detectaron algunas infracciones en lo que toca a la información proporcionada al consumidor (principalmente la referida a los alérgenos), representando un 7 % del total. Las relativas a la correcta inscripción en el Rexistro Galego Sanitario de Empresas e Establecementos Alimentarios (REGASA) fueron un 6 %, mientras que tan solo un 3,5 % estuvieron relacionadas con el uso de envases rellenados, por ejemplo de aceite o licores, prohibido por la normativa.

Las inspecciones también permitieron comprobar y actualizar los datos del REGASA, dándose de baja 172 establecimientos al comprobar que ya no ejercían la actividad por la que habían sido registrados. En otros 144 se comprobó que los datos registrados no eran correctos, no habiéndose comunicado por ejemplo algún cambio de titularidad o inicio de actividad.

La campaña de control se saldó con 63 requerimientos de los inspectores para que los locales enmendasen alguna cuestión no conforme, 16 suspensiones cautelares de actividad, 35 inmovilizaciones de producto y 58 expedientes sancionadores.