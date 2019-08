0

La Voz de Galicia E. Álvarez

Santiago / La Voz 10/08/2019 05:00 h

A maxistrada María Dolores Fernández Galiño (O Carballiño, 1963) xa é a nova valedora do pobo, unha andaina na que estará acompañada por outra muller, María Xosé Porteiro, como adxunta ao Valedor. No seu discurso sitúa a loita contra todo tipo de discriminación e mailo feminismo como centro do debate.

-Dúas mulleres á fronte da institución. Vaise notar no traballo do Valedor?

-Somos a valedora e a adxunta, e o equipo de asesoras que se está conformando tamén vai ser practicamente de mulleres. Pero tamén hai homes na casa que traballan arreo, porque do que se trata é de que aquí tanto homes coma mulleres ven a mesma causa e as mesmas prioridades na loita polos dereitos humanos e o carácter universal que teñen.

-Insistiu nas súas declaracións en que o feminismo ten que estar no centro do debate. Vaise traballar especialmente contra a discriminación da muller?

-Vaise traballar no ámbito dos dereitos humanos conforme veñan as queixas dos cidadáns. Tamén é necesario un labor de promoción do contido dos dereitos, e dentro dese ámbito evidentemente a non discriminación por razón de xénero e sexo vai ser un tema de moita importancia. Pero tamén a loita contra a discriminación dos colectivos LGTBI ou por razón de raza ou etnia, a atención á discapacidade... Aquí chegan queixas en todos os ámbitos, nos que se está actuando xa desde a propia valedoría. O tema do feminismo é un eixe transversal que abarca todas as áreas.

-Falaba esta semana de que se aplica un concepto restritivo da violencia de xénero que deixa fóra a vítimas. Habería que revisar a lexislación?

-Non me vou pronunciar sobre a oportunidade política ou a iniciativa lexislativa en termos tan xerais; o que si hai é un pacto de Estado que subscribiron todos os partidos políticos precisamente para ampliar o concepto de violencia máis ala da que se pode dar no ámbito dunha relación de parella ou exparella. Estase implementando esa ampliación de concepto, o que levou á introdución do agravante de xénero no Código Penal e á reforma de determinados tipos penais. Non hai dúbida de que a mutilación xenital, a trata de mulleres e nenas, as violacións, as violación múltiples, as sextorsións ou o grooming son formas desta violencia.

-Vostede é muller cunha longa traxectoria. Viviu nas súas carnes a discriminación?

-O outro día lía un ensaio da dramaturga nixeriana Chimamanda Ngozi Adichie que di que todos deberiamos ser feministas. Ela relata situacións nas que se viu involucrada como muller, e eu invito a lelo porque nalgunhas desas situacións podémonos ver perfectamente identificadas. Eu tamén teño anécdotas, pero non quero traer a colación a miña experiencia persoal porque non quero que, nin vía anécdota nin doutro xeito, se condicione a actuación da institución. Non quero que quede sesgada polo que se pode dicir que é a miña experiencia persoal.

«As vulneracións de dereitos poden ser moi sutís»

Fernández Galiño quere unha institución áxil e transparente. Cando lle propuxeron este nomeamento, nin o pensou.

-Pensouno moito cando a propuxeron como valedora?

-Non o pensei, polo que supoñía de posibilidade de transferir os meus coñecementos e de aprender. Despois de 30 anos como xuíza ou maxistrada este reto é ilusionante porque non partimos dunha situación de conflito, senón da necesidade ou do exercicio de dereito por parte dun cidadán. Ademais, non se segue un procedemento formalista, senón absolutamente informal, e a celeridade é enorme. Ademais, hai en xeral unha eficacia de persuasión que xa corrixe a acción ou omisión da Administración.

-Insiste en celeridade e transparencia, son piares da institución?

-A transparencia e a apertura á cidadanía son fundamentais. Tamén a celeridade, e agora estase a implantar a sede dixital para aumentar esa capacidade de resposta no menor tempo posible.

-Os dous anteriores valedores (José Julio Fernández estivo en situación de interinidade) tiveron que dimitir. Non lle produciu iso certo desacougo?

-Teño unha firme convicción da capacidade de transformación das institucións, das Administracións e da sociedade, todos podemos achegar algo nun momento determinado e podemos aprender: iso é precisamente o que me moveu en positivo, o que eu podo achegar e o que podo aprender.

-Un dos problemas que atopa o cidadán perante as Administracións é a burocracia, coas trabas ou o silencio administrativo. Tamén os atopa o Valedor?

-Unha das cousas que nos sorprende dos que vimos do poder xudicial, e para ben, é que aquí non hai un procedemento formalista, o que se trata é de ser dinámicos. A Administración cada vez é máis complexa, e o funcionamento ten que seguir un procedemento, mentres que a valedoría trata de solucionar con celeridade e sen trabas procedementais unha cuestión que formula o cidadán. Hai veces que a soa intervención da valedoría solicitando o informe xa dá lugar á corrección do problema en concreto.

-Os cidadáns son cada vez máis reivindicativos?

-En termos de dereitos fundamentais hai que falar de exercicio dos dereitos e de coñecemento e exercicio dos dereitos. Evidentemente o que non se coñece non se pode exercer, e canta máis pedagoxía se faga do contido dos dereitos maior exercicio dos dereitos por parte dos cidadáns debería haber.

-Descoñécense entón?

-As persoas, ao longo da súa vida, atópanse en distintas situacións, polo que é un tema complexo. Por exemplo, cando empezaba o tema do acoso moral habería xente que o estaría sufrindo e non era capaz de poñerlle un nome; moitas veces as vulneracións dos dereitos fundamentais poden ser moi sutís.