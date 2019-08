La seguridad en los Caminos de Santiago, fuera de duda

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Cristóbal Ramírez

10/08/2019 05:00 h

La pregunta aparece día sí, día no, en las redes sociales: ¿son seguros los Caminos de Santiago? Sin duda alguna. De tarde en tarde salta una alarma, pero en ese lapso de tiempo saltaron cinco docenas en cualquier ciudad de Galicia, que es además una de las comunidades más seguras de España. La Policía Autonómica (40 agentes velan en cada jornada por la seguridad en la ruta jacobea) lleva realizadas más de 1.100 inspecciones en los Caminos desde el 1 de enero, y tramitó un puñado pequeño de denuncias. Junto con ella, la Guardia Civil desarrolla una labor encomiable. Y aunque destacar a unos por encima de otros siempre peca de subjetividad, en Arzúa lo hacen de matrícula de honor.

Ojo a las ampliaciones

La abundancia de Caminos de Santiago en Galicia es inversamente proporcional a su peso específico. Y a más rutas jacobeas, más despiste del foráneo, que hasta ahora controla su número y claramente condena a algunas de ellas al ostracismo. Es así al menos atendiendo a las compostelas expedidas, que siempre es inferior (¿un 20%, quizás?) al de personas que recorren los caminos: casi 190.000 el Francés, 9.127 la Vía de la Plata y unos magros 703 el Camino de Invierno; son cifras del 2018. Pero si existe documentación que recoge el paso de peregrinos desde la Edad Media, habrá que reconocer la existencia de esa ruta. Porque si no se demuestra respaldo histórico acabaremos admitiendo que el Camino Inglés pasa por la localidad coruñesa de Ordes, por ejemplo. ¿Una barbaridad? Sin duda alguna. Pero ya hay gente en ese concello intentando dar una vuelta de tuerca.

Un vino comprometido

No hay ninguna bodega gallega que tire piedras contra su propio tejado, por supuesto, y desde todas se alaba el fenómeno jacobeo. Pero hay una, de la que sale el vino Mar de Frades (la famosa botella azul), que ha dado el paso adelante. No ahora, sino ya hace muchos años, y en el Xacobeo 2010 estuvo en primera línea. Entre otras iniciativas, invitó a comer a dos docenas de periodistas, no para que hablaran de sus vinos (pertenece al grupo que también distribuye el rioja Ramón Bilbao), sino para animarles a que prestaran la mayor atención posible a los Caminos de Santiago. Y sigue en esa línea. El impulsor y gran amigo las rutas jacobeas, que además nunca falta al remonte del Ulla por las aguas que surcó la barca de piedra con el cuerpo del Apóstol Santiago, es el máximo responsable comercial de Mar de Frades, Xavier L. Rivadulla, quien no oculta su enorme interés personal por el Camino Portugués. Que cunda el ejemplo, porque los vinos gallegos están indisolublemente unidos a las peregrinaciones de ayer y de hoy.