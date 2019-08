«Ninguén pode poñer en cuestión hoxe que hai violencia machista»

0

La Voz de Galicia Tamara Montero

Santiago / La Voz 09/08/2019 15:11 h

-Sería partidaria de que a violencia machista quedara á marxe dos pactos despois das eleccións?

-Si. Ninguén pode negar que a violencia machista é un fenómeno que ten a raíz no patriarcado e na violencia da sociedade e que hai que erradicala. As cifras son inasumibles. Se alguén cuestiona cuestiona isto en España ou en Europa é que non coñece a realidad, non a estudou ou non se fixa no que vostedes reflicten día a día.

Fue la respuesta tajante de la secretaria xeral de Igualdade que hizo un llamamiento a que la violencia contra las mujeres y las políticas de igualdad estén al margen de usos partidistas: «Igual que fomos quen de facer pactos no Parlamento galego e un pacto histórico en España no ámbito da violencia machista que supón 100 millóns de euros anuais, temos que traballar á marxe das polémicas. Isto ten que ser un pacto de toda a sociedade».

De todos modos, Susana López-Abella prefirió ceñirse al ámbito de Galicia. «Dende o presidente da Xunta ata o último membro do gabinete do Goberno traballamos co único obxectivo de rematar coa violencia machista» desde Galicia, que desde el 2007 habla de violencia de género «e fala clarisimamente do que é a violencia machista, da violencia psicolóxica, económica, sexual, da trata de seres humanos», subrayó.

«Violencia machista é unha cousa e violencia doméstica é outra», insistó la responsable de las políticas de igualdad de la Xunta, que también recalcó que «hai un marco normativo e creo que ninguén pode poñer en cuestión hoxe, co número de mulleres asasinadas que levamos, que hai violencia machista». «Non podo estar incómoda porque o meu goberno está levando adiante dun xeito transversal un plan de acción. Personámonos dende o 2013 en cada caso que a familia nos permite. Creo que o compromiso é absoluto», respondió a si si está incómoda con que el PP esté pactando en otras comunidades con fuerzas que niegan la violencia machista, como Vox.

Precisamente, y sobre la polémica campaña contra la violencia machista que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía, la secretaria xeral de Igualdade prefirió no opinar más alla de que «todas as campañas son positivas. Facer unha boa campaña é fundamental e ás veces é certo que non mandamos a mellor mensaxe», dijo, para después recordar la polémica en Galicia sobre la campaña del día mundial contra la violencia machista que trataba a las mujeres como monumentos. «É moi importante, sexa en Andalucía, Aragón, Galicia ou Cantabria, que non se faga un uso partidista da violencia machista e do traballo da violencia machista, porque acabamos dando unha mensaxe negativa ás mulleres». Aunque reconoció que debe haber espíritu crítico, también apostó por «sobrevoar certas cousas e traballar conxuntamente».