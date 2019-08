El Gobierno echa balones fuera ante el plantón de sus ministros a la Xunta

0

La Voz de Galicia Ana Balseiro

Madrid 09/08/2019 18:00 h

El Gobierno ha decidido esquivar la polémica de las visitas de sus ministros a Galicia evitando verse con la Xunta, echando balones fuera tras las quejas de Feijoo por ese ninguneo. Preguntada por ese malestar tras la Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo de Sánchez se puso se perfil: «Comunicaremos lo que usted nos comenta [las quejas de la Xunta] y mejoraremos las presencias», dijo Isabel Celáa. Esas visitas -dos en la última semana, de los responsables de Industria y Ciencia- «han tenido una función determinada, se han reunido con aquellos a los que afectaba el tema que iban a tratar», apuntó Celaá. «Pero si hay alguna autoridad autómica que tenga mucho interés en reunirse con el ministro o ministra en funciones, lo tendremos en cuenta», añadió.

La Xunta lamentaba ayer que ni Reyes Maroto (que estuvo en Santiago y en A Coruña) ni Pedro Duque (en Vigo) hayan querido verse con el presidente Feijoo o con los conselleiros para hablar de Alcoa o de los proyectos pendientes para las universidades, cuando esos mismos ministros sí se han visto en agosto con altos cargos socialistas, como el presidente de Asturias o una consejera canaria.

Losada: «No teatralizar»

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, reclamó a Feijoo «sentido de Estado» para «colaborar» en la búsqueda común de lo mejor para Galicia. A través de un comunicado, pidió «calma y sosiego» y «no teatralizar» porque «no puede ni debe pretender hacer la agenda» de los miembros del Gobierno de España, por lo que le solicitó que trabaje en la gestión de su Administración, «que bastante tiene» y que no busque «enemigos donde no los hay».

Más contundente en la respuesta ha sido el secretario xeral del PSdeG, que sí se ha visto con esos ministros en sus visitas a Galicia: «Feijoo en vez de estar atendendo ós problemas de país ten un ataque de celos porque están os ministros e non sae nas fotos». «En Galicia -añadió Gonzalo Caballero-, o Goberno adícase a protestar. E queremos dicirlle ó presidente da Xunta que deixe o teatro do agravio, que resolva nos dous meses de goberno que lle quedan na Xunta o que non fixo en dez anos cos galegos. E que sexa leal cun Goberno que quere traballar para o benestar da maioría».