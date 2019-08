Galicia superará en menos de siete años la barrera de los 300.000 hogares unipersonales

Jóvenes, divorciados y hasta matrimonios que no conviven diversifican el perfil de los hogares unipersonales gallegos

En Galicia hay 278.600 personas que viven solas. Un fenómeno que se suele identificar con personas mayores sin familia o alejadas de ella pero que, en realidad, ofrece muchas caras. Por ejemplo, la de los 1.400 jóvenes de entre 20 y 24 años que no conviven con nadie, una situación poco habitual y que incluso despierta extrañeza en su entorno. «La gente se sorprende cuando llegan al piso. Me preguntan ¿vives aquí tú sola? ¿Cómo lo pagas? ¿No te sientes sola?», cuenta Mela García, que con 23 años empezó a vivir sin más compañía que la de su perra en un piso que su familia tiene en el barrio coruñés de Vioño. Tras fallecer su madre, su padre optó por volver a vivir con sus hermanos y dejar a esta estudiante de Medicina «hacer su vida». Al principio barajó la opción de alquilar una de las habitaciones: «Estuve mirando y hablando con gente pero no me convencía nada, pensaba que iba a haber alguien en mi casa y que ya no podría hacer lo que me diese la gana», cuenta Mela, que aprecia sobre todo la libertad de poder ir el salón, la cocina o la ducha a cualquier hora y sin molestar a nadie.

