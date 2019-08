Cuatro órdenes de protección al día por violencia machista en Galicia

0

María José, María do Carme, Estrella. Son las tres gallegas asesinadas por la violencia machista en lo que va de año. Porque detrás de cada cifra, hay un nombre. Lo hay detrás de las 1.736 denuncias registradas en el primer trimestre del año en Galicia (los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial), es decir, 19 al día y que suponen un incremento del 38 % con respecto al mismo período del año anterior. Hay un nombre por cada 764 casos en los que se han establecido medidas de protección contra los agresores en los primeros seis meses de este 2019, cuatro al día. Cada una de las 578 mulleres que tienen protección móvil de Atempro y los 45 agresores que llevan un sistema telemático para obligarlos a cumplir la orden de alejamiento, trece más que en el 2018.

Son solo algunos de los datos que ha presentado esta mañana la secretaria xeral de Igualdade, Susana López-Abella, en el balance del primer semestre del año sobre la violencia machista en Galicia, en el que aprovechó para lanzar un mensaje positivo: el 77 % de las víctimas salen de esa situación. Un balance que arrancó con los nombres de María José, María do Carme y Estrella. Sus asesinatos «son a punta dun gran iceberg que supón a violencia contra as mulleres», recalcó la responsable de igualdad del Ejecutivo gallego. Las cifras de denuncias (482 más que el mismo período del año anterior) son algo así como un diente de sierra. Este 2019 ha crecido, pero en el 2018 eran menores con respecto al 2017 (1.574), así que el dato exacto no llegará hasta final de año. Es a la vez un dato negativo y positivo. Negativo porque las cifras de violencia «son inasumibles» y positivo porque significa que «moitas mulleres se atreven a denunciar porque ven que hai recursos, que poden ter apoio, que xa non son revitimizadas e cuestionadas porque denuncian. E dan o paso». Significa que el problema es visible, que sale a la luz y por lo tanto se puede actuar.

Mientras, la Xunta ha hecho balance de sus actuaciones en contra de la violencia que sufren las mujeres. Así que también hay un nombre por cada una de las 656 personas atendidas a través del programa de atención psicológica para víctimas (458), sus hijas e hijos (162) y las personas dependientes a su cargo (36). Son 140 más que en el primer semestre del 2018.

Este programa ha incorporado en los últimos años medidas de mejora en el programa, en el que colabora el Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia. Desde el 2014 se activa la intervención psicológica en catástrofe y emergencias en colaboración con la violencia de género para los casos más graves, en los que actúan terapeutas dobles especialistas en emergencias y violencia de género. Y con la colaboración de la Federación de Persoas Xordas se ha facilitado el acceso a las personas con discapacidad auditiva.

El programa Abramos o círculo, orientado a los hombres con problemas de conducta pero no condenados por violencia machista, han participado 78 varones, 16 más que en el 2018. Y se ha recuperado el programa de estadías de tiempo libre en el que participan mujeres con responsabilidades familiares. Estas 37 mujeres, que han vivido situaciones de violencia machista y sus hijas e hijos (53) han disfrutado en junio de una estancia de ocio y compartir experiencias con otras mujeres, que les ayuda a paliar los sentimientos de aislamiento y de culpa que muchas veces sufren.

Red de acogimiento

Aunque no es la situación ideal, porque «o que ten que marchar da casa é o agresor», Galicia dispone de una red de acogimiento para evitar situaciones de alto peligro o riesgo para la vida. En el primer semestre del 2019 ocho personas han sido derivadas al Centro de Recuperación Integral, cuatro mujeres y cuatro menores, que se suman a las 179 personas usuarias en la actualidad. La mayoría de los centros de acogida son de titularidad municipal, pero para reforzar la coordinación y la respuesta rápida seh a firmado un protocolo. Por la red han pasado 164 personas, 90 mujeres y 74 menores. La ocupación media ha sido del 83,24 %.

El teléfono de información ha recibido este semestre 1.365 consultas (la mayoría en la procura de atención psicológica y para informarse sobre recursos disponibles). Son 300 menos que en la primera mitad del 2018. La subdirectora xeral para el tratamiento de la violencia machista, Belén Liste, lo atribuyó a que la disponibilidad de recursos a través de otras vías, como las redes sociales, y la tendencia de las personas más jóvenes a acceder por estas vías, han mermado las consultas telefónicas, que además han atendido 553 minutos a través del servicio de teletraducción en árabe, rumano, sirio, inglés y urdu.

Susana López-Abella ha destacado sobre todo la función de los 82 Centros de Información á Muller, y la profesionalidad y experiencia de las personas que trabajan en ellos, que en lo que va de año han atendido 4.686 consultas sobre violencia machista.

Ayudas económicas

También hay nombres detrás de las 398 mujeres que han obtenido ayudas económicas por parte del Gobierno autonómico, 105 más que en el primer semestre del 2018. 318 víctimas de la violencia machista han accedido a los pagos mensuales (69 más que el año pasdo), que tienen por finalidad proporcionar el apoyo económico necesario para garantizar condiciones suficientes de independencia con respecto al agresor y facilitar la ruptura con la situación de agresión. Desde el 2016, estas ayudas también incluyen a las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. Este primer semestre del año han accedido 15 mujeres en esta situación. Y desde este año, la Xunta las aplica también a las mujeres víctimas de la violencia vicaria, es decir, cuando la agresión se produce a los hijos con el fin de hacer daño a la mujer. Por el momento, no ha habido ningún caso este año.

Otras 77 mujeres han obtenido una ayuda de pago único, destinada a mujeres con menores rentas y cuya inserción laboral se presume difícil, por la edad, falta de preparación o circunstancias sociales. Son 37 mujeres más que en el primer semestre del 2018. La Xunta cuenta también con un programa de inserción laboral, que ha atendido a 312 mujeres. 98 han conseguido un trabajo.

Una mujer ha obtenido la indemnización a la que tenía derecho y que le ha negado su agresor con constatación judicial. El año pasado fueron cuatro mujeres.

Este año también se han puesto en marcha dos nuevas líneas de ayudas, una para menores de 30 años que se han quedado sin madre por la violencia machista -además del programa de acompañamiento en todo el proceso- y una indemnización para las mujeres gravemente heridas por esta causa. En el primer semestre del año se ha tramitado una ayuda de cada tipo.