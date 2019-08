La Xunta se rebela contra la «estratexia premeditada» del Gobierno de aislar a Galicia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

Santiago / La Voz 08/08/2019 14:42 h

El Gobierno gallego ha elevado este jueves su tono hacia el Gobierno de Pedro Sánchez al denunciar que está llevando a cabo una «estratexia premeditada» para «aillar» a Galicia y evitar cualquier tipo de colaboración institucional con la Xunta. Así lo ponen de relieve tanto el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como el conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, que han salido a la palestra para afear la «falta de respecto» que supone que dos ministros visitaran la comunidad en los últimos cuatro días sin establecer ningún tipo de contacto con las autoridades gallegas.

«Saben que imos prantexar temas importantes e non queren saber nada deles», manifestó Alfonso Rueda, que insistió el reclamar el pago a la Xunta de los 700 millones de euros que la comunidad está recibiendo de menos por las entregas a cuenta dirigidas a financiar servicios públicos como la sanidad o la educación. A su juicio, lo que no puede ser es que el Gobierno diga «que non pode facer nada, porque está en funcións», pero que después se produzca un baile de ministros anunciado cosas con contenido «só ante membros do PSOE e sen contar coa Xunta».

En esa idea abundó también Francisco Conde al hilo de la visita realizada este jueves a Vigo por el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, y que no estableció contacto alguno con el Gobierno gallego, al igual que hiciera el pasado lunes la ministra de Industria, Reyes Maroto. Para el conselleiro de Industria, Maroto pudo cometer «un erro» sin mayor importancia, pero consideró que en el caso de Duque «ese erro non foi unha casualidade», sino que revela que forma parte de una «electoral» del Ejecutivo de Pedro Sánchez para aislar institucionalmente a la Xunta.

Desde el Gobierno autonómico reprochan que Sánchez esté trabajando para «dividir España», sostiene Conde, mientras Rueda se muestra contundente al manifestar que la agenda del Ejecutivo central estos días consiste en «moito PSOE e ningún Goberno».