En seis meses 40.000 pacientes de otras comunidades retiraron recetas en Galicia

La Voz de Galicia Elisa Álvarez

Santiago / La Voz 09/08/2019 05:00 h

Entre enero y junio casi 40.000 pacientes de otras comunidades autónomas retiraron aquí sus recetas prescritas por el Sistema Nacional de Salud. En seis meses las farmacias gallegas dispensaron 122.362 medicamentos, unos 680 al día, a usuarios de distintas localidades de España que por algún motivo estaban temporalmente en Galicia. Esta cifra es muy superior a la de los fármacos que los usuarios del Sergas recogen en boticas de otras autonomías, ya que en este caso fueron menos de 400 al día.

¿Y por qué un paciente de Castilla y León o Asturias tiene que retirar aquí sus medicinas? Muy sencillo: en muchos casos son tratamientos crónicos, por lo que si el usuario pasa aquí una temporada -por ejemplo, el verano-, es lógico que precise renovar sus recetas. En otros casos un turista puede haberse olvidado de traer los fármacos, y debe acudir por lo tanto a la botica. Esta tendencia es creciente, y los datos del Sergas así lo reflejan. En casi todo el 2017 -desde febrero hasta diciembre- se dispensaron en la comunidad 29.406 recetas a 9.619 usuarios de servicios de salud de otras autonomías. En solo seis meses del 2019 fueron 122.362 fármacos de 39.271 pacientes.

La posibilidad de que todos los beneficiarios del Sistema Nacional de Salud retiren los medicamentos prescritos en cualquier farmacia del país recibió un fuerte impulso con la interoperabilidad de la receta electrónica, es decir, que con solo la tarjeta sanitaria es posible acudir a una botica española y recoger los medicamentos recetados.

Antes, si un usuario iba a viajar y necesitaba un tratamiento, debía llevar la receta en papel, pero poco a poco las comunidades se fueron incorporando a este sistema digital. En marzo de este año se unió Madrid, y con esta autonomía se completó la interoperabilidad de la receta electrónica. Galicia fue, de hecho, una de las comunidades más madrugadoras, ya que aunque Canarias arrancó en el 2015, la gallega fue la quinta en sumarse, solo por detrás de canarios, extremeños, navarros y valencianos.

España tiene ya un sistema único para retirar las recetas prescritas en cualquier comunidad. No obstante, el modelo no es idéntico en todas ellas. En Galicia, por ejemplo, el farmacéutico debe utilizar una web específica, diferente a la de un usuario del Sergas, si el paciente es de fuera, lo que hace que el proceso sea más engorroso. Otra diferencia es que el usuario que va a recoger su tratamiento en una farmacia de otra comunidad puede retirar las medicinas autorizadas hasta ese momento, pero no consultar las fechas en que se liberarán las siguientes.

La comunidad se ha gastado este año más de 354 millones en recetas

Desde hace casi un decenio, la administración lucha por contener el gasto farmacéutico. Primero lo hizo obligando a los profesionales médicos a prescribir genéricos y a partir del 2012, con el copago de los pensionistas, con el que los jubilados dejaron de obtener gratis las medicinas que les recetaban. La contención, no obstante, es complicada, sobre todo en el entorno hospitalario.

En el caso de las recetas retiradas en farmacias, Galicia se gasta unos 700 millones de euros al año. Entre enero y junio del 2019, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, han sido más de 354 millones de euros en cinco millones de recetas. El gasto ha bajado una décima respecto al mismo período del 2018, pero el acumulado interanual sube un 0,77 %. En el primer semestre el gasto se disparó en Baleares, Canarias, Murcia y Madrid, y bajó -además de en Galicia- en País Vasco, La Rioja y Navarra.

Más complicado es controlar el gasto de fármacos hospitalarios, ya que algunos son novedades terapéuticas de alto coste. Si en el 2017 Galicia invirtió 409 millones en este capítulo, el acumulado interanual alcanza ya los 467 millones este año.