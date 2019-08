Pimpinela: «¿Retirarnos en Galicia? ¿Por qué no?»

0

La Voz de Galicia mónica p. vilar

08/08/2019 05:00 h

En torno a Pimpinela creció durante un tiempo la confusión de que el dúo, famoso por sus peleas musicales sobre el escenario, era pareja, cuando en realidad, Joaquín y Lucía Galán (nacidos en Buenos Aires en 1953 y 1961, respectivamente) son hermanos. Pero también hay quien les cree hijos de gallegos, a pesar de que descienden de emigrantes con raíces en Asturias y León. La confusión es natural, porque los argentinos son autores del estribillo «Galicia, cada día máis linda, máis linda, cada día mellor e mellor», himno oficioso de la comunidad en las verbenas de verano. «Cuando tú sientes amor por algo, la canción te surge, y a nosotros nos surgió este homenaje. Galicia fue el primer lugar de España donde se empezó a escuchar nuestra música allá en el año 84 y le tenemos un amor especial, creo que no ha pasado un año sin que la hayamos visitado», explica Joaquín desde el otro lado del Atlántico.

En este 2019 no será hasta septiembre cuando se acerquen por tierras gallegas para participar en el programa Luar. Los conciertos tendrán que esperar al 2020. Y es que este ha sido un año movido para Pimpinela. Además de haber realizado una gira por América Latina, están preparando su próximo disco, diseñando un nuevo concierto y supervisando un biopic sobre sus vidas para televisión. Por si no fuera suficiente, colaboran como jurado en un talent show y Lucía ultima la aventura de interpretar en teatro a la protagonista del musical Hello, Dolly! «Nos vamos dando gustos, en esta etapa de nuestra carrera es momento de hacer lo que nos apetece», explican.

A GRABAR!! La semana que viene comenzamos a grabar los temas nuevos, estamos ansiosos, creemos que estas nuevas canciones reflejan historias actuales de la relacion hombre - mujer y tienen mucho que ver con nuestro estilo y escencia. pic.twitter.com/OVzaLa3rDr — Pimpinela (@PimpinelaNet) August 7, 2019

Fuera de lo profesional, ella ama los viajes -el último, una escapada a Nueva York para ver en concierto a Barbara Streisand-, y él aprecia especialmente estar en casa, escuchar música y componer. «En el seno de nuestra familia de emigrantes españoles la música, el cante y el baile eran cosa de todos los días», recuerda. De ahí surgió lo que se ha convertido en mucho más que una profesión: «Es una vocación, una pasión», afirman.

«Ya éramos feministas en los 80»

37 años después de empezar siguen volcados en su carrera musical. La vida les da los argumentos de sus canciones, en las que siempre ha habido mujeres fuertes. «Ya éramos feministas en los 80, Lucía interpretaba a esa mujer que se enfrenta a la injusticia, la desigualdad y hasta la violencia de género. Fue un impacto, entonces nadie hablaba de eso». En lo musical, optan por nuevos arreglos pero no se les pasa por la cabeza subirse al carro del trap o el reguetón: «Tenemos una marca reconocible, no vamos a hacer un Frankenstein», explican.

El retiro no está ni siquiera en su horizonte pero, llegado el momento, ¿elegirían Galicia? «Tiene algo especial, una energía vital que nos conmueve, así que ¿por qué no?».

Fueron

Pioneros de la canción teatralizada encarnada en la famosa Olvídame y pega la vuelta

Son

Músicos con 37 años de carrera a sus espaldas, jurados en un talent show argentino y enamorados de Galicia