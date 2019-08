El BNG denuncia un fraude en la venta de billetes de Renfe

0

Redacción / La Voz 08/08/2019 16:10 h

La diputada del BNG, Noa Presas, apuntó al fraude que a su juicio comete Renfe vendiendo billetes Intercity a precio de billetes Avant, que son más caros. Presas indicó que existen denuncias de afectados en la línea Ourense-A Coruña, a los que se les cobró 25,30 euros (precio del billete Avant) cuando se trata de un tren Intercity de 21,10 euros.

Para la parlamentaria gallega, la venta de billetes con la tarifa más cara y sin que se informe a los usuarios del tren en el que van a viajar supone una «estafa», ya que el precio no se corresponde con las características por las que pagan: el viaje no es tan rápido como el del Avant (por el que están pagando) y no disponen de enchufes para ordenador o teléfono. Según Presas, en las reclamaciones a las que el BNG tuvo acceso, Renfe se justificó homologando el tren Intercity al Avant en base a sus características técnicas.

Además, la diputada anunció que su partido presentará iniciativas en el Parlamento gallego para reclamar mejoras en la política informativa de Renfe y para homologar el precio al más bajo.