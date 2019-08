El atractivo turístico de Galicia traspasa fronteras: casi el 30 % de los turistas son extranjeros

0

Sanxenxo / La Voz 08/08/2019

Galicia atrae cada vez más a los viajeros extranjeros, que ya constituyen casi el 30 % del total de las visitas (el 27 % en concreto), según el balance del primer semestre de este año. Lo destacó el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, en una comparecencia en Sanxenxo, la capital turística de las Rías Baixas. La afluencia de extranjeros a Galicia ha crecido cerca de un 15 % con respecto al mismo período del 2018. El conselleiro atribuyó estas cifras «ao esforzo da Xunta por posicionar Galicia nos mercados internacionais a través de numerosas accións e ao empuxe do Camiño de Santiago».

Esta es una de las variables más relevantes de un primer semestre que, además, destaca por que los visitantes han superado, por primera vez, los dos millones de personas, creciendo de enero a junio en un 6,4 %.

Los portugueses son los extranjeros que más visitan Galicia -95.847 en el primer semestre- y también el país de origen que más creció, subiendo en un 26,4 %. Le siguen los alemanes, que rozan los cien mil visitantes y que aumentaron un 16,9 %. Otros países europeos con una presencia significativa en la tabla de visitantes son Italia, Reino Unido, Francia, Irlanda y los Países Bajos. En un escenario de crecimientos constantes, galos e irlandeses son los que marcan un descenso, de un -9,8 y un -5 % respectivamente.

Por su parte, el atractivo de Galicia se está dejando notar más allá del Atlántico. Estados Unidos es el tercer país que más visitantes envía a este lado del océano -50.623- y el segundo que más ha crecido -20,5 %-. El titular de Cultura destacó la importancia de este mercado, que busca cultura y gastronomía y que se muestra interesado por rutas como la de la Camelia o la del Vino y por las propuestas naturales y el patrimonio. También se está acercando más por el tirón del Camino al otro lado del Atlántico.

En un ámbito más doméstico, los propios gallegos cada vez viajan más para conocer las cuatro provincias, según explicó Rodríguez. Más allá de la Canda y del Padornelo, Madrid es el principal mercado turístico -210.535 viajeros- con una gran diferencia frente a Castilla y León, que son los siguientes de la tabla. Rodríguez puso énfasis en la afluencia de andaluces, a los que siguen en volumen de visitas asturianos, catalanes y vascos.

El titular de Cultura enfatizó en su exposición de los resultados del primer semestre, que el turismo en Galicia no solo está creciendo en cantidad, sino también en calidad. Se apoyó, en este sentido, en la cifra de pernoctaciones, que de enero a junio superó los 3,8 millones, lo que implica que «as prazas de aloxamento están cubertas durante máis días».

En cuanto a la estancia media, se ha experimentado un incremento en un punto, en un escenario estatal donde baja 2,3. Para el caso gallego es «a cifra máis elevada dos últimos seis anos». Asimismo, Rodríguez precisó que estas subidas tienen aún más repercusión porque se producen en un escenario donde las tarifas hoteleras son más competitivas que hace un año y la rentabilidad de los negocios del sector ha mejorado «a un ritmo moi superior» que en el resto de España. De hecho, los ingresos totales del sector hotelero no han cesado de subir desde el 2013 y supusieron de enero a junio ingresos por 118,4 millones de euros. Otra cosa es lo que suceda este verano, donde el mal tiempo está dejando en el sector una sensación agridulce.

La Xunta insta a Madrid a unificar los criterios para las viviendas de uso turístico

La Xunta de Galicia ha remitido a la Fegamp y a la Administración estatal una petición para que se regulen de forma coordinada las viviendas de uso turístico. Román Rodríguez recordó que Galicia «ten sido pioneira na regulación» de este ámbito en el conjunto de España desde que entró en vigor el decreto autonómico del 2017. La postura de la Xunta es que con una regulación a nivel de todo el Estado se podrían gestionar mejor, pero el conselleiro de Cultura también indicó que el peso específico de esta actividad en el turismo en Galicia es pequeño, al no rebasar las ocho mil plazas en la suma de las cuatro provincias, el 0,4 % del parque inmobiliario. En Cataluña, por ejemplo hay 180.000.

En Galicia, Rodríguez añadió un elemento «moi importante» a la hora de abordar esta cuestión. «Aquí estes aloxamentos non son constantes ao longo do tempo, senón que comparten a residencia individual coa do turístico» en el mismo año. También matizó que «a inmensa maioría destes aloxamentos son individuais, practicamente o 90 % das vivendas de uso turístico son propiedade dunha persoa, é dicir, unha familia que durante equis tempo o pon no mercado do aluguer como unha actividade complementaria». Rodríguez puso como ejemplo a Sanxenxo, el concello donde hay más viviendas de esta clase en Galicia: «Ata onde eu sei conviven con naturalidade co sector hoteleiro».

Román Rodríguez: «A inmensa maioría dos peregrinos non detecta saturación no Camiño»

El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, apeló a un estudio realizado por la USC para asegurar que el Camino de Santiago no está saturado, salvo en momento puntuales. Sobre este particular, el titular autonómico afirmó que «non se pode falar en base a percepcións nin opinións», sino a datos objetivos.

Rodríguez se pronunció con contundencia: «Ese estudio di que a inmensa maioría dos peregrinos non detectan saturación, sobre todo no Camiño Francés». Afirmó que «é certo que nun día concreto, nunha rúa concreta, e nunha hora concreta pode haber a percepción de que hai máis persoas das que lle gustarían a calquera, pero sempre en momentos moi concretos».

En este sentido, el titular de Cultura, que rechaza la turismofobia, reiteró que «os datos reais, máis alá das percepcións, feitos neste caso por la Universidade de Santiago o ano pasado, nos di que a inmensa maioría dos usuarios non detectan ningunha saturación».

En su valoración sobre el impacto turístico en Galicia, el conselleiro aludió a «certos dircursos que demonizan a actividade turística». A estos detractores les recordó que hay 79.021 personas afiliadas a la Seguridad Social en este sector, en una línea de constante crecimiento desde hace seis años. E incidió en que también está gozando de una creciente implantación en las comarcas rurales y del interior.