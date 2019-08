Antonio Parra: «Me he hecho bueno con la edad»

0

Coincido con el doctor Antonio Parra (Vigo, 1965) en el ascensor del hospital donde me explica su fastidio por haber tenido que cambiar de móvil. «El otro se me cayó al mar. Bueno, me caí yo con el móvil», dice. Le puede pasar a cualquiera, aunque el jefe del servicio de Alergología del Universitario de A Coruña es un lobo de mar, cinco veces campeón de España sénior en la clase Finn.

-Es usted de Vigo...

-Y del Celta. Pero no me gusta el fútbol.

-¿Y eso?

-Cuando sales de casa siempre buscas un vínculo con tu ciudad. Pero insisto, no veo un partido.

-¿Se fue muy pronto?

-Estudié la mitad de la carrera en Santiago y el resto en Pamplona.

-¿Siempre ejerció en Galicia?

-Sí, primero en Burela y luego ya en A Coruña.

-No le faltarán pacientes, todo el mundo tiene alergias.

-Hay más alergias porque el sistema inmune está muy acomodado, tiene menos problemas y entonces reacciona de forma exagerada frente a cosas que no deberían dar problemas. Es la teoría de la higiene. Un ejemplo: antes de la unión de las dos Alemanias, la del Este apenas tenía problemas de alergia. Años después de la unificación, esos problemas se habían igualado.

-Es un problema del desarrollo.

-En Finlandia se ha demostrado que las personas que viven en granjas, en contacto con los animales, sufren menos alergias que los que viven en la ciudad, por ejemplo.

-O sea que la teoría esa que dice que si algo que estás comiendo se te cae al suelo y está menos de cinco segundos, te lo puedes volver a meter en la boca, es válida.

-Es una buena teoría sí. Es la vitamina K2, o caca. Estar en contacto con ella de vez en cuando nos hace más fuertes.

-¿Se podría decir que esta sociedad tiene alergia al desarrollo?

-No, no; yo no he dicho eso.

-Ustedes hilan ya muy fino a la hora de encontrar el motivo de una alergia.

-Hay casos muy curiosos. Una persona por ejemplo que se hizo alérgica al flujo seminal de su marido. Cada vez que tenían un encuentro sexual, la chica sufría un shock anafiláctico.

-¿Solo al del marido?

-Hombre, se supone que a cualquiera, pero eso no se lo puedo asegurar.

-En primavera, su consulta será un festival.

-Bueno, no tanto. En Galicia, más que al polen, la alergia mayoritaria es a los ácaros del polvo. El clima continental es óptimo para que crezcan.

-Oiga, y usted ¿es alérgico a algo?

-Sí, al polen. Se supone que el 25 % de la población tiene algún tipo de alergia y que ese porcentaje se duplicará en los próximos años.

-También es usted un navegante experimentado.

-Bueno, antes iba a campeonatos de nivel, ahora me quedan grandes.

-Pero es usted campeón de España sénior en la clase Finn.

-Lo fui de 2011 a 2016. Pero este año me volví a presentar a la copa de España y volví a ganar. Digamos que me he hecho bueno con la edad.

-¿Y navega con otros barcos o solo para hacer deporte?

-Desde hace dos años tengo un barco más grande. De hecho estuve viviendo ocho meses en él. Mire, el mar es un veneno, es adictivo. Y, a nivel deportivo, puedes navegar hasta edades muy avanzadas. Yo he visto a gente de 80 años en campeonatos de vela.

-Bueno, también es un poco caro, ¿no?

-En España hay la creencia de que navegar es una cosa de ricos, porque pagas impuestos por todas partes. En otros países como Francia es más asequible y eso se convierte en una riqueza para el país.

-¿Sabría encontrar cuatro palabras para definirse a sí mismo?

-¡Vaya qué difícil! Paciencia... relativa. Constancia, calma y... también me gusta competir, soy muy competitivo.

-Aparte de navegar, ¿qué más le gusta hacer?

-Últimamente hacer rutas de senderismo. Aunque también me gusta andar en moto. Soy motero desde el 2011, aunque motero light. Desde luego, soy menos motero que navegante.

-¿Qué tal en la cocina, prefiere comer o cocinar?

-Soy más de comer. Y prefiero la cerveza al vino.

-Elija entre estos cuatro alguien para ir a cenar: Donald Trump, Leo Messi, Scarlett Johansson o Arturo Pérez-Reverte.

-Buf. De esos cuatro, entre Scarlett Johansson y Pérez-Rerverte.

-¿En serio?

-Es verdad, Scarlett Johansson.

-¿Qué tal el inglés? ¿le aguantaría una conversación?

-Una conversación, sí. Aunque con mucha mímica.

-¿Qué le gustaría hacer que no ha hecho?

-Pues coger mi barco y hacer una escapada de un año entero, un año sabático. Lo tengo entre mis objetivos.

-Dígame una canción.

-No puedo vivir sin ti, de Los Ronaldos.

-¿Qué es lo más importante en la vida?

-El viaje. Disfrutar y ser feliz en el viaje de la vida.