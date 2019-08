Asturias y Cantabria se suman a Galicia por los fondos pendientes de Hacienda

0

La Voz de Galicia rubén santamarta

06/08/2019

El bloqueo de parte de los fondos que se transfieren a las comunidades (las llamadas entregas a cuenta, básicamente la participación de IVA e IRPF) está provocando una inquietud creciente en comunidades directamente gobernadas por el PSOE, o apoyadas por ese partido. Las últimas, Asturias y Cantabria, que se suman a la reclamación de fondos al Ministerio de Hacienda que desde hace semanas ha liderado la Xunta. El Gobierno gallego reclama 530 millones por esas entregas (que junto a otros 170 millones pendientes alcanzan 700 que se piden a Madrid), pero Hacienda argumenta que, al estar en funciones y con el presupuesto prorrogado, no puede actualizar los fondos.

El malestar es patente por esa falta de fondos. El domingo fue el presidente asturiano, Adrián Barbón, quien avisó de que la falta de Gobierno puede afectar a las transferencias que recibe la comunidad este año, sino que puede descuadrar el presupuesto del año que viene. Barbón, según recoge Efe, mostró su temor a que también puedan verse afectadas las cuentas regionales del próximo año si persiste la ausencia de Gobierno. Y ese es, precisamente, el segundo riesgo: si Sánchez no logra formar gobierno y aprobar unas cuentas para el 2020, la situación de bloqueo de las entregas a cuenta persistiría, y las comunidades se quedarían con una menor financiación. Un palo para las administraciones.

El impacto de esa falta de fondos lo detalló este fin de semana claramente Miguel Ángel Revilla, el presidente de Cantabria, que tiene el apoyo de los socialistas: «En Cantabria, son 135 millones lo que hemos dejado de ingresar a día de hoy y repercute mucho en la gente porque no es dinero para hacer puentes ni polideportivos. Es dinero para la gente que más lo necesita». Y dijo que no descarta tener que acometer «recortes» si no hay presupuestos del Estado.

Extremadura, con ejecutivo socialista, también ha reclamado esos fondos. Más contundente ha sido Andalucía, ahora gobernado por PP y Cs, exigiendo a Hacienda esa devolución.

Al pulso que la Xunta mantiene con Madrid para recuperar los 700 millones de euros que dice que le adeuda el Gobierno central se refirió Miguel Tellado, número dos del PPdeG, que acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de añadir «incertezas» que frenan la actividad económica y la creación de empleo en Galicia.

La Xunta, la administración que más rápido paga sus facturas

Galicia es la comunidad que antes paga a sus proveedores, según el informe semestral que acaba de presentar la federación de autónomos ATA. La media de la Administración autonómica gallega está en 18 días, 12 por debajo del tope legal, que solo cumplen 8 de las 17 comunidades. La media de las administraciones autonómicas se fue hasta los 35 días, según esta organización, que señala a Cantabria, Comunidad Valenciana y Baleares como los gobiernos que más tarde pagan a sus proveedores, con 56 días en el primero de los casos.

La Xunta dispone así de una situación holgada en el pago de facturas, pero la Consellería de Facenda teme que los plazos empeoren, sobre todo hacia el último trimestre del año, si Hacienda mantiene el bloqueo de los 700 millones que se reclaman. «Puede haber tensiones porque, solo en entregas a cuenta pendientes hay 530 millones, que suponen prácticamente el 5 % del presupuesto anual de la Xunta. Y si no contamos con esos fondos, puede haber tensiones en partidas de gasto», apuntan fuentes de la Administración gallega.