El Parlamento completa la renovación del Valedor do Pobo con el apoyo del PP y PSdeG

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

Santiago / La Voz 05/08/2019 11:28 h

El Parlamento gallego completó este lunes la renovación de la institución del Valedor do Pobo con el proceso de evaluación de la candidata propuesta como vicevaledora adjunta, María Xosé Porteiro, y lo hizo manteniendo el esquema básico del pacto alcanzado en los días previos por los grupos del PP y el PSdeG, mediante el cual los populares promueven a la valedora titular, la magistrada María Dolores Fernández Galiño, y a los socialistas a su adjunta, Porteiro, que ocupó diferentes cargos políticos representando siempre al PSOE.

El acuerdo logrado por los dos grupos mayoritarios de la Cámara garantiza esa mayoría cualificada de tres quintas partes (45 diputados) que se requiere para renovar la institución del Valedor do Pobo, aunque dejó al margen de la negociaciones a los tres grupos minoritarios (En Marea, BNG y Grupo Mixto) que evitaron respaldar a María Xosé Porteiro para el puesto, al igual que ocurrió la semana pasada con Fernández Galiño.

«Non estamos dacordo nin co procedemento nin co fondo da cuestión», manifestó Carmen Santos, de En Marea, para materializar su voto en contra, en línea con lo afirmado por por la diputada Montse Prado (BNG), que habló de «reparto de cadeiras» producto de un acuerdo bipartidista. Paula Vázquez Verao, del Grupo Mixto, optó por la abstención, tras puntualizar que era necesario «un maior diálogo» entre los grupos para renovar la institución, aunque cree que el perfil de Porteiro puede «encaixar» para el puesto por su capacidad de «tender pontes entre a esquerda no seu conxunto».

Desde el PSdeG, Patricia Vilán defendió el «currículo brillante» de Porteiro para desempeñar el cargo de adjunta a la valedora, mientras desde el PP Paula Prado defendió el cumplimiento del pacto alcanzado con los socialistas. Lo hizo, eso sí, criticando que el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, negara su participación en dicho acuerdo con el PP. «Primeiro pacta e logo di que non hai pacto», censuró Prado, antes de apretar el mismo botón que los socialistas para culminar la renovación de la institución del Valedor do Pobo tras el escándalo de desviación de poder que salpicó a la valedora saliente.