La Xunta avisa: la deuda pendiente de Madrid puede afectar a sus proveedores

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia rubén santamarta

redacción 02/08/2019 19:56 h

La Xunta empieza a ponerse en modo preventivo ante la situación de bloqueo en la que se encuentran las llamadas entregas a cuenta, esto eso, los fondos que mes a mes entrega el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas procedentes de los ingresos que recibe el Estado (principalmente IVA e IRPF). La Consellería de Facenda teme que, si persiste el bloqueo por parte del Gobierno, haya «tensiones en la tesorería» en el tramo final del año. «Hay una partida comprometida fija en nuestras cuentas, que es el pago de 90.000 nóminas cada mes, y si no contamos con esos fondos a los que tenemos derecho, nos veremos condicionados en otras partidas previstas», apuntan fuentes de la consellería.

El Gobierno gallego reclama 700 millones al Estado en tres conceptos diferentes. Especialmente relevante son 530 millones con los que contaba para este 2019 -correspondientes a esas entregas a cuenta-, prácticamente el 5 % del presupuesto anual de la Xunta. La ausencia de esos fondos «xa nos está condicionando», admitía este viernes el conselleiro, Valeriano Martínez. Por ejemplo en el período de pago con los proveedores. El Gobierno gallego abona sus facturas dentro de los límites de 30 días que otorga la ley (suele estar en 15-16 días), pero podría empezar a haber retrasos, y, consecuentemente, incumplir uno de los requisitos que se marcan en la ley de estabilidad presupuestaria. Es un temor sobre todo en el último tramo del año, cuando se liquidan más obras de la Administración.

La justificación

Hacienda argumenta que, al estar en funciones y con los presupuestos prorrogados, no puede actualizar esas entregas; se están comprometiendo (y pagando) las del 2018, porque no hay nuevas cuentas. Y de ahí el desfase.

El problema exige «unha solución urxente», apremió Martínez. Principalmente por lo que está sucediendo en este 2019, pero también por lo que pueda pasar en el 2020: si no hay Gobierno, y tampoco nuevos presupuestos (se prorrogarían por segunda vez, algo inédito), el bloqueo de los fondos continuaría. Y eso puede condicionar las cuentas para el siguiente ejercicio que tiene que elaborar la Xunta en otoño.

El jueves, ante las críticas lanzadas a Montero desde Andalucía -la Junta ahora la gobiernan PP y Cs, y se han sumado a la batalla abierta desde Galicia-, el ministerio aseguró que actualizará las entregas a cuenta de las comunidades autónomas cuanto antes, pero una vez se forme Gobierno, y lanzó la crítica de vuelta: no hay Gobierno ni Presupuestos porque ni PP ni Cs lo permitieron.

Es Galicia quien está liderando esta reclamación ante Madrid, y se han adherido ya otras comunidades afines como Andalucía y Castilla y León, reclamando esos fondos pendientes de Madrid. Pero también empiezan a levantar la voz -aunque de manera muy discreta- territorios gobernados por el PSOE. «El hecho de que no haya presupuestos del Estado para nosotros supone no menos de 200 millones de euros del IVA, las entregas a cuenta, el dinero que había para la dependencia...», lamentaba en una entrevista el presidente extremeño. También en Canarias -ahora bajo mando socialista- calculan que faltan 430 millones. Y en Aragón, su Ejecutivo estima en otros 200 la deuda que tiene el ministerio por estos conceptos.

Valeriano Martínez: «Son cartos nosos, non un regalo do Goberno»

La batalla de la Xunta con Hacienda no es nueva; ya constan episodios de cierta tensión cuando Montoro, del mismo partido que Feijoo, era ministro. Pero lo cierto es que se ha acentuado desde que es el PSOE quien gobierna. En la Consellería de Facenda, en todo caso, evitan esa lectura política: «É un tema urxente, son cartos das comunidades autónomas, son nosos, non son un regalo que nos dea o Goberno», apuntaba este viernes el conselleiro Valeriano Martínez.

En todo caso, el PP y el PSOE sí están dispuestos a llevarlo a la arena política. El secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, advirtió de que los populares no van a permitir que el Gobierno de Sánchez pretenda convertir a los gallegos en víctimas del bloqueo político e institucional del conjunto de España. El popular lamentó que la ministra de Hacienda no ofrezca ninguna solución al bloqueo de los 700 millones. Las declaraciones de Tellado se producen un día después de que Gonzalo Caballero acusase a Feijoo de cinismo por su silencio cuando gobernaba Rajoy: «Galicia non é responsable de que o PSOE e Podemos fosen incapaces de pactar un goberno».