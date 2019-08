Un 30 % más de alumnos tendrán acceso al libro digital en las aulas

0

La Voz de Galicia B. CASAL R. S.

REDACCIÓN / LA VOZ 03/08/2019 05:00 h

Desde su puesta en marcha en el 2014, cada vez son más los centros que deciden sumarse al E-Dixgal, un proyecto con el que la Consellería de Educación pretende implantar el libro digital en centros de primaria -para 5.º y 6.º curso- y secundaria, en este caso en 1.º y 2.º de la ESO, y favorecer así el desarrollo de competencias científico-tecnológicas en el alumnado.

A partir de septiembre, el programa ya estará presente en 347 centros y llegará a 27.000 alumnos, de los que 9.000 se beneficiarán por primera vez del plan, lo que supone un incremento del 30 % en un solo curso. La mayoría de colegios e institutos se concentran en las provincias de Pontevedra y A Coruña, con 139 y 124 respectivamente, mientras que en Lugo hay 60 y en Ourense tan solo 24. Es decir, que las tres cuartas partes de los centros que forman parte del programa E-Dixgal están en dos provincias.

A los 80 nuevos centros que se incorporan este año, al igual que al resto, se les facilitará un ordenador portátil (que además, es táctil y se puede usar en modo tableta) para que cada estudiante pueda acceder a una plataforma en Internet con todos los contenidos del curso. De esta forma, los niños pueden trabajar con el material de todas las asignaturas desde su ordenador, sin que esto suponga un coste para sus familias, ya que gracias a esta medida se pueden ahorran el gasto en libros de texto tradicionales.

Para el correcto funcionamiento del programa, todas las aulas están equipadas con proyector, una conexión de red adecuada y un equipo con el que el profesor puede controlar el trabajo de sus alumnos y ver, por ejemplo, cuántas veces repiten los ejercicios. De esta forma tienen un mayor control sobre el aprendizaje del alumnado.

Los centros de primaria que participen por primera vez en el programa tendrán que impartir todas las materias con esta modalidad digital, mientras que los de secundaria tendrán que hacerlo en al menos seis asignaturas. De esta forma, se pretende extender este tipo de enseñanza y conseguir así «unha xestión de aula moi avanzada, diferente da tradicional», según explica Manuel Corredoira, el director xeral de Educación.

En su opinión, «estas metodoloxías favorecen as competencias dixitais, que son moi importantes para o futuro que está por vir» y también facilita «o traballo colaborativo e por proxectos, xa que entre varios rapaces poden traballar ao tempo nun mesmo tema». Además, con el ordenador pueden acceder a contenidos multimedia de gran interés, como los mapas geográficos. Disponer de teclado les facilita el trabajo en algunas asignaturas y cuando terminan las clases pueden llevarse el ordenador a casa para seguir trabajando. De forma colateral, este tipo de educación también consigue reducir el peso de las mochilas al prescindir de los libros tradicionales.

Entre las medidas que contempla la consellería para mejorar el proyecto en los próximos años están la formación del profesorado en educación digital -este año se realizaron distintas actividades formativas-, el aumento de contenidos de la plataforma por parte de los propios docentes o la extensión del programa a más lugares. No obstante, el director xeral avisa de que «non se trata de poñer libro dixital porque si, senón que este ten que ir acorde co proxecto do centro e servir para que a aprendizaxe das materias mellore».