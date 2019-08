0

La Voz de Galicia

02/08/2019

Adeline Rucquoi (Bruselas, 1949) es miembro del Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago. Aunque cuenta con numerosas investigaciones sobre el tema, advierte que, sobre los datos de peregrinación, solo puede «hacer conjeturas».

-¿Ha aumentado la participación femenina en el Camino?

-Las cifras de la Oficina del Peregrino son exclusivamente de los que piden la Compostela. Es muy difícil hacer afirmaciones a partir de esas cifras. Pero sí, parece que hay más mujeres que hombres que piden el certificado.

-¿Por qué puede ser?

-Los motivos de los peregrinos no los saben ni ellos mismos. En Francia, cuando preguntan a los que salen, dicen que no tienen ni idea. Muchas veces depende de que se haya publicado alguna una obra o se haya emitido algo en la televisión. Habría que ver las nacionalidades de esas mujeres y enterarse de si en sus países se ha dado algo así, ya que muchas veces está en el origen del deseo de hacer el Camino.

-¿Puede estar relacionado con el cambio del papel de la mujer en la sociedad?

-No sé si hay cambiado tanto en estos últimos años. Yo tengo 70 años y desde que tenía 20 sí que ha cambiado. Pero en los últimos 5 o 6 años... No creo. Bueno, sigue cambiando, pero es difícil saber si no hay una regresión en vez de una progesión en algunos sectores de la población. Por ejemplo, en Francia, con los movimientos en contra del aborto.

-En invierno hacen el Camino el doble de hombres que de mujeres. ¿A qué se puede deber?

-Habría que ver la edad de esas mujeres. Cuando tienen cierta edad suelen decir que es por inseguridad: «¿Pero usted está segura de que no me va a pasar nada? Mi marido tiene mucho miedo si me voy sola». Son cosas que al final los hombres no dicen.