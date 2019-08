Caballero reprocha a Feijoo su silencio con Rajoy «cando deixou de executar en Galicia 2.300 millones presupostados» El secretario xeral de los socialistas gallegos avala a la ministra y asegura que un gobierno en funciones no puede devolver los 700 millones

Santiago de Compostela 01/08/2019 13:23 h

El secretario xeral de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, ha acusado esta mañana a Feijoo de «cinismo» por su reclamación a la ministra para que devuelva a Galicia los 700 millones que le corresponden porque sabe, ha dicho, que un gobierno en funciones no puede hacer eso. El líder del PSdeG ha vinculado la resolución de este caso a que se forme un gobierno y la comunidad pueda disponer de lo que es suyo. «Cando gobernaba o PP non abría a boca: Rajoy deixou sen executar 2.300 millóns que estaban presupostados e Feijoo aplaudía e non dicía nada», ha denunciado Caballero en un hotel de Santiago, donde ha reunido a la permanente de su partido. En declaraciones a los medios, el socialista ha insistido en que su partido está trabajando a marchas forzadas para construir una alternativa para la mayoría social de los gallegos de cara a las próximas autonómicas. «Estamos a contruir un proxecto en positivo para atender as necesidades da sociedade porque Feijoo representa un modelo esgotado, que esmorece», ha insistido Caballero, que se ha mostrado convencido de que en Galicia se abrirá un nuevo ciclo político con un gobierno de progreso. El secretario xeral del PSdeG ha criticado con dureza al presidente de la Xunta por el caso de Alcoa y ha acusado a Feijoo de haber preferido la confrontación a las soluciones. «Debería pedir disculpas aos traballadores de Alcoa e a cidadanía galega pola súa falla de cooperación e por poñer paos nas rodas», ha dicho Caballero, que ha advertido que la empresa tenía un futuro negro y ahora se han producido avances.