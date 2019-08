El Método Británico, todo un éxito en las escuelas Os Pequerrechos

0

La Voz de Galicia

03/08/2019 05:00 h

Éxito total en la matriculación de las escuelas infantiles Os Pequerrechos. Cientos de familias han pasado por las escuelas de toda Galicia. La fama que el grupo tiene por su labor educativa durante todos estos años ha experimentado un notable empuje el año pasado. Todo gracias al Jolly Phonics, un método británico de enseñanza revolucionario que encauza a los niños de manera definitiva en el inglés. Los resultados ya se comprobaron el año pasado, cuando se instauró. Los propios padres, encantados, se convirtieron en los mejores embajadores de las escuelas.

Con el Jolly Phonics se prepara el oído de los niños desde los dos años para que aprendan inglés con el acento británico perfecto. Todo ello se hace mediante canciones, cuentos y la enseñanza del abecedario británico, realizada por profesores experimentados. Los niños, que se encuentran en una fase en la que absorben todo con gran facilidad, asimilan rápidamente fonética anglosajona, adquieren vocabulario y sientan unas bases definitivas para su futuro manejo en el idioma. Cuando los padres ven cómo los niños arrancan a hablar en inglés con la pronunciación de un crío de Londres no se lo pueden creer. Este método se empezó a impartir en las escuelas coruñesas de la cadena y se extiende ahora a todos.

En la actualidad Os Pequerrechos cuenta con centros en A Coruña (Matogrande, Ronda de Nelle - Ciudad Jardín, Cuatro Caminos, Ronda de Outeiro, Universidade, Juan Flórez, Pajaritas, Mesoiro, A Zapateira), Culleredo (A Corveira-O Portazgo), Bergondo, Cambre, Santiago (Área Central, CHUS), Ourense (San Cibrao) y Madrid. Se suma a ellos el British Royal School. El Jolly Phonics se añade al amplio elenco de aspectos positivos de Os Pequerrechos. Desde su amplio y flexible horario (de 7.30 a 20.30 horas) a la extensa lista de actividades que realizan los niños, pasando por los menús diseñados por un nutricionista y que se elaboran diariamente en las propias escuelas con productos frescos. En ningún sitio estarán mejor los pequeños.

«Mi hijo, de dos años, ve en inglés "Pocoyó" y lo entiende», dice una de las madres

Los padres de los niños que acuden a las escuelas infantiles Os Pequerrechos no ocultan el entusiasmo ante los progresos de sus hijos. Es el caso de Yaiza Hidalgo, por ejemplo. Su hijo pequeño, de dos años, acude a la escuela de la Zapateira desde octubre del 2017. Los avances son espectaculares. «Mi hijo ha cogido un nivelazo en inglés impresionante. Ve los dibujos de Pocoyó o La Patrulla Canina en inglés y los entiende», señala sin poder ocultar la sorpresa. «Tiene mucho vocabulario y ya empieza a construir pequeñas frases», añade. «Tengo claro que he acertado -sostiene- y seguiré en el British Royal School, donde ya está su hermano mayor de cuatro años». Pero no solo es el idioma lo que ha encantado a Yaiza de Os Pequerrechos. El trato humano resulta, para ella, excelente. «Tengo ahí a Vero -se refiere a profesora de su hijo- que para mí es inmejorable. Tiene una actividad tremenda, siempre está feliz y trata a los niños de maravilla». Además, hace un especial hincapié en el comedor («el niño se lo come todo») que hace que pueda conciliar su vida laboral y familiar, sabiendo que sus hijos están en buenas manos.

Los alumnos preparan su excursión al MAC

En Os Pequerrechos el arte tiene gran importancia. En estos momentos los niños preparan su excursión al Museo de Arte Contemporáneo de la Fundación Gas Natural Fenosa. Para ello trabajan en las semanas previas con colores y formas. También tienen en cada aula un espacio llamado el rincón del arte, en donde se familiarizan con las obras maestras de la pintura universal. Cuadros como La Gioconda de Leonardo da Vinci o Los Girasoles de Van Gogh forman parte de su día a día. También los de los autores impresionistas, que suelen ser los que más fascinan a los críos. Con lo aprendido, visitarán luego el museo, donde aprenderán como comportarse y apreciar la pintura.