Feijoo pide a la ministra de Hacienda un Real Decreto Ley para que Galicia tenga los 700 millones que le corresponden

30/07/2019 16:33 h

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, no quiso dejar pasar la oportunidad. La visita de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, era una buena oportunidad para recordar al Gobierno central la importancia de que Galicia reciba los 700 mllones que le corresponden. Y a pesar de que Montero señaló directamente al bloqueo institucional por el que su partido pasa estos días, Feijoo puso sobre la mesa algunas fórmulas que podrían sacar adelante el pago.

Durante el acto de presentación del Anuario 2019 del Foro Económico de Galicia, acto presidido por María Jesús Montero, Feijoo hizo hincapié en la importancia de que la comunidad presente un presupuesto para el año 2020. Y para conseguirlo, recordó a la ministra de Hacienda, es necesario que Galicia tenga los 700 millones que le corresponden, un tema que se podría solucionar «con un Real Decreto Ley».

La financiación autonómica es uno de los temas que ha centrado las intervenciones de la ministra y del presidente gallego. Núñez Feijoo mandó algunos mensajes directos a la ministra. De esta forma, señaló que Montero «sabe muy bien que si no hay un presupuesto y si el presupuesto se bloquea por la inestabilidad de la política estatal es un doble prejuicio para la Comunidad Autónoma», que «no es responsable de ese bloqueo».

Después del acto de presentación del Foro Económico, ministra y presidente de la Xunta mantuvieron un encuentro privado tras el que compartieron sus pareceres con los medios. El titular del Ejecutivo gallego detalló que la ministra en funciones le trasladó durante esta reunión que lo único que «puede garantizar son las entregas a cuenta» que son «algo más de 300 millones, pero no se compromete a la anualidad del IVA, que son 200 millones más». «Le he pedido a la ministra que recapacite porque ese IVA es de las comunidades autónomas, no es del gobierno central», ha aseverado y ha sentenciado que «los gallegos no son responsables de que el Partido Socialista y Unidas Podemos no puedan formar Gobierno»