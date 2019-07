Dos atragantamientos mortales en el mismo bar en el plazo de dos años

La Fundación Mapfre implica a cocineros y médicos en una campaña para saber cómo actuar ante una de estas emergencias

¿Quién no se ha atragantado alguna vez? No es difícil que un bocado sin masticar como es debido o un objeto cualquiera que entra en la boca y llega involuntariamente a la garganta pueda obstruir las vías respiratorias durante un instante breve que casi siempre concluye felizmente gracias a una reacción tan natural como eficaz: toser. Pero no siempre este gesto consigue expulsar el tapón. Más de un centenar de personas en Galicia -1.400 en España- mueren cada año por atragantamiento y esa incidencia, que supera a la mortalidad por accidentes de tráfico, alentó a la Fundación Mapfre a emprender una campaña informativa para sensibilizar a la población de la importancia de saber actuar cuando se presenta una de estas situaciones críticas. Implicar a los restaurantes parecía más que oportuno, así que la fundación buscó apoyos y reunió una lista de reputados cocineros a la que ayer se sumó en A Coruña el chef Luis Veira, reconocido con una estrella Michelin.

