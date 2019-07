Este martes se abre el plazo para solicitar la apertura de 15 nuevas casas nido en municipios rurales gallegos

jorge casanova

; El milagro de las casas niño Las miniguarderías crecen en el medio rural. ¿Quieres saber cómo funcionan? Alberto López

Las mini escuelas infantiles crecen en el medio rural como un recurso educativo y de conciliación muy eficaz

Sara me mira con su carita de niña guapa conjugando curiosidad y un punto de inquietud. Está en un salón lleno de juguetes que no es el de su casa y que comparte con otros niños de su edad que no son de su familia. Sara es un retaquito de 2 años que nació en Castroverde, municipio de la provincia de Lugo con menos de tres mil habitantes donde, contra todo pronóstico, se registra una media de doce nacimientos al año. Y Sara es una de las usuarias de la casa nido Berce de Bicos que abrió el pasado mes de abril en una parroquia de Castroverde y que ha supuesto un verdadero milagro para sus padres. Sobre todo para su madre, que, gracias a la apertura de esta casa nido, ha podido volver a trabajar.

Seguir leyendo