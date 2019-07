«En España no voy a darle a Bruno un futuro»

0

Redacción / La Voz 29/07/2019 23:30 h

«Sé bien que he hecho mal en no ir en abril, pero ¿cómo voy a ir a España, sin trabajo, cuando tengo aquí una vida, tengo aquí mi trabajo, mi apartamento? Lo he conseguido todo en un año y medio viviendo aquí, son cosas que yo en España no voy a conseguir, no voy a darle a Bruno un futuro como le voy a dar aquí en Alemania». La frase es de Margaret Méndez, madre de Bruno y expareja de Manuel Varela, que desde Alemania rebate los argumentos de este y asegura que su intención siempre fue «hacer las cosas por lo legal».

«Yo intentaba que él estuviese con el niño, pero él tenía otras prioridades», dice la madre del pequeño, que asegura que la intención de su expareja es conseguir que ella vuelva y que utiliza a su hijo para lograrlo. Sobre el conflicto de la custodia, asegura que el juzgado se la concedía a ella «si volvía a España el 1 de abril», y que ese fallo judicial está recurrido por su parte y pendiente «de Madrid». Su decisión de no volver es, explica, la que ha desencadenado la situación actual: que el juzgado le haya atribuido la custodia del niño al padre y que la Fiscalía haya solicitado a Alemania la entrega del menor, una decisión, esta última, que Margaret Méndez dice desconocer.

«Bruno siempre ha estado conmigo y con mi madre», asegura la mujer, que dice que puede tolerar que su hijo «pase unos días con él, pero no que viva con él». «Lo mejor para el niño -afirma- es tener una vida tranquila, no vivir en un ambiente tóxico». El ambiente tóxico al que se refiere lo argumenta explicando de Manuel que «es una persona que cuando está tranquila es normal, pero cuando se altera se vuelve como loco». «Intenté hablar con él», dice, sobre la custodia y el régimen de visitas, «pero no entra en razón».

No declaró para proteger al hijo

Todavía un punto más por aclarar con respecto a los argumentos de su expareja. Sobre la sentencia que lo exculpa de malos tratos, Margaret Méndez asegura que es así porque ella decidió no testificar para no perjudicar a su hijo.

La Fiscalía de A Coruña solicita a Alemania la entrega del niño de Arteixo

Mientras tanto, la Fiscalía Provincial de A Coruña ha dado otro paso para el regreso de Bruno, el hijo al que el vecino de Arteixo Manuel Varela no ve desde principios de año, de Alemania a la casa paterna. El pasado 23 de julio incluyó en la instrucción del caso una orden expresa de «solicitar a las autoridades del país de residencia la entrega del menor para el cumplimiento del régimen de custodia».

En un principio, tras la ruptura de pareja, la Justicia otorgó la custodia de Bruno, de 6 años, a su madre. Después esta rompió todo lazo con el padre del niño, dificultando las visitas con un traslado no comunicado a Alemania, desde donde con el paso de los meses ha desligado al niño de su padre, según la versión de este. La Justicia española la amenazó con quitarle la custodia si no regresaba en un plazo de dos meses, y como efectivamente no volvió, la custodia pasó automáticamente a Manuel, quien acaba de llegar de Alemania con las manos vacías tras un viaje en coche para pedir ayuda, con la sentencia en la mano, en el consulado de Stuttgart y en la Policía Alemana.

Todo resultó una odisea inútil. «En el consulado apenas quisieron atenderme, no me hicieron ni caso, y llegué a recorrerme tres oficinas policiales para conseguir que localizaran y me entregaran al niño», relata Manuel, quien comprobó que el concepto Unión Europea es una ironía en materia de Justicia. «Me dijeron que ellos solo podían ejecutar la orden de un juez alemán y que, además, la que yo llevaba estaba en castellano y no la entendían». Todo eso después de hartarse de llamar al teléfono de su expareja y localizar la nueva ubicación.

Pero su esperanza sigue puesta en ese último papel aportado por la Fiscalía hace menos de una semana, y en el que esta recoge «indicios razonables de un delito de sustracción por parte de la madre». «Procede adoptar las medidas cautelares adecuadas para la restitución del menor al régimen de custodia establecido y, en definitiva, para asegurar el cumplimento de la sentencia firme», expone la fiscal. En este último escrito, la Fiscalía pide que se determine la ubicación de la madre, que se libre comisión rogatoria para tomarle declaración como investigada, además de solicitar la entrega del niño para su regreso a España.