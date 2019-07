Un total de 65.883 pacientes se han beneficiado del decreto de tiempos de espera

0

La Voz de Galicia

28/07/2019 13:26 h

Un total de 65.883 personas se beneficiaron el decreto de garantía de tiempos máximos de acceso a la prestación sanitaria desde su entrada en vigor el 10 de enero del año pasado. El dato fue hecho público esta mañana por el Sergas en un comunicado donde apunta que esta normativa «está a garantir 108 tipos de patoloxías, 26 probas diagnósticas e/ou terapéuticas e 7 vías rápidas». Además, avanzó que en ese marco la sanidad pública gallega realizó un total de 16.548 intervenciones quirúrgicas, lo que implica que un 25,11 % de los pacientes tuvieron garantizado un tiempo tope de atención programada en hospitales y no urgente de sesenta días para operaciones de ese tipo. Además, añade que no llegó a un 1 % (en concreto un 0,7 %) los que fueron derivados de un centro del Sergas a otro centro da rede asistencial pública.

La norma establece también un máximo de 45 días para las primeras consultas externas y para las primeras pruebas diagnósticas o terapéuticas en atención sanitaria hospitalaria programada no urgente. En este campo fueron 24.829 los pacientes beneficiados en consultas, mientras que en el caso de las pruebas fueron 24.506.

O texto normativo tamén fixa un máximo de 45 días para as primeiras consultas externas e 45 días para as primeiras probas diagnósticas ou terapéuticas en atención sanitaria hospitalaria programada e non urxente. Así, neste ano e medio beneficiáronse 24.829 pacientes en consultas (o que representa o 37,69% sobre o total de pacientes beneficiados co dereito de garantías de tempos máximos) e 24.506 en probas, (o que supón o 37,20% sobre o total dos beneficiados).

Desde el Sergas destacaron que «o decreto está dirixido ás enfermidades oncolóxicas malignas que cada vez teñen maior prevalencia e gran relevancia social en termos de saúde. E a outros 10 diagnósticos máis que, aínda que contan cunha incidencia e prevalencia baixas, teñen unha importante carga de morti-mobilidade asociada e as consecuencias clínicas, un forte compoñente invalidante. Trátase, entre outros, de trastornos da válvula aórtica (estenose aórtica severa, insuficiencia aórtica severa), trastornos da válvula mitral (estenose mitral severa, insuficiencia mitral severa), aneurismas cerebrais, obstrución arterial aorto-ilíaca, desprendemento de retina ou hidrocefalia, entre outros».

La Consellería de Sanidade recordó otros derechos de los pacientes, recogidos en diferentes normas, como la libre elección de médico o la demanda de una segunda opinión.