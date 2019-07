0

redacción 28/07/2019 14:14 h

El personal funcionario interino podrá beneficiarse del régimen extraordinario de acceso a la carrera profesional. Lo hará despúes de que la Dirección Xeral de Función Pública llegara a un acuerdo con CC.OO. y UGT para acortar los plazos de acceso al modelo de reconocimiento profesional que se está aplicando a la administración general por primera vez en la historia de la autonomía, como avanzaron desde la Xunta. Este es el tercer acuerdo suscrito por el Gobierno autonómico con las organizaciones sindicales en lo que va de año, después del Acordo de Concertación Social _rubricado en enero_ o el Acordo para a Posta en Marcha do Grao Extraordinario da Carreira Profesional, que han pedido hasta el momento 10.900 empleados públicos.

El nuevo acuerdo alcanzado ahora implica, entre otras cosas, que el personal interino que a 31 de diciembre del 2019 acredite tener una antigüedad de cinco años en la categoría desde la que solicita el complemento equivalente de carrera podrá acceder a un régimen extraordinario de carrera profesional. La alternativa se extiende también al personal laboral temporal, previa transformación en personal laboral interino. Además abrirá un periodo extraordinario de acceso a la carrera para personal funcionario de carrera que no cumpliera con lo demandado a 31 de diciembre del año pasado.

Novas melloras de carácter social

El acuerdo, añaden desde la Xunta «establece melloras no eido social, como facilitar a reincorporación dos empregados públicos que teñen que recibir tratamentos médicos de carácter oncolóxico ?como quimioterapia ou radioterapia? ou tratamentos de especial gravidade». Al mismo tiempo introduce un aumento de las cuantías del Fondo de Acción Social para que el personal funcionario pueda acceder a una ayuda de 180 euros al mes para personas con discapacidad dependientes de un empleado público, en los mismos términos en los que ahora accede el personal laboral que forma parte de la Administración autonómica.

Más plazas en el Servicio de Extinción de Incendios

Otros de los que saldrán beneficiados del acuerdo son aquellos que se dediquen a la extinción de incendios. Además de la Oferta de Empleo Público ya aprobada, la Xunta ofertará un centenar de puestos para este en año en ese departamento. Esos puestos, que están ocupados por personal laboral temporal y tienen una duración de nueve meses al año, pasarán a ser plazas de plena continuidad con una prestación de servicio de doce meses al año. La Xunta avanza en un comunicado su compromiso de mantener esa oferta para el 2020.

Empleados con reducción de jornada

Aquellos trabajadores públicos que tengan una reducción de jornada podrán beneficiarse también del horario de verano que este año estará vigente hasta el 15 de septiembre.

Por último, como recoge el comunicado enviado por la Xunta, el acuerdo incluye el compromiso de que en los procesos de consolidación únicamente haya ofertas de plazas derivadas del mismo para «que os empregados públicos que se atopen nesa situación teñan unha posibilidade efectiva ao acceso á condición de persoal laboral fixo. Isto supón maiores facilidades para que o persoal temporal poida consolidar as súas prazas que desempeñan na Xunta, xa que as convocatorias non restarán prazas para dedicalas a promoción interna».