La Xunta declara BIC las estatuas del Pórtico en poder de la familia Franco

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 26/07/2019 18:35 h

La Xunta ha aprobado el decreto por el cual declara bien de interés cultural las nueve estatuas que el Maestro Mateo realizó a caballo de los siglos XII y XIII, que se instalaron en el antiguo pórtico occidental y que acabaron en tres ubicaciones: el Museo de Pontevedra, el Museo de la Catedral de Santiago y, dos de ellas, en el Pazo de Meirás (Sada), aunque el Concello compostelano tiene abierto un pleito con la familia Franco por la titularidad de dos de estas piezas de alto valor patrimonial.

Esta operación autonómica no altera en nada la situación judicial, pero otorga el máximo nivel de protección a las dos piezas, que pasarán a tener un tutelaje administrativo aunque no cambien de propiedad. Ahora bien, al igual que ocurrió con Meirás desde el 2008, los Franco están obligados a mostrar al público estas obras al menos cuatro días al mes. El presidente Feijoo adelantó que la Xunta tenía intención de ser «respectuosa» con todas las partes, pero estarán vigilantes ante posibles incumplimientos desde este momento. «A obriga é coñecida», advirtió.

El Concello de Santiago perdió la primera batalla judicial en Madrid por recuperar la titularidad de las esculturas, por no poder demostrar que salieron del pazo de Raxoi sin una venta previa y por un supuesto capricho de la esposa de Franco difícil de demostrar jurídicamente, pero hay un recurso en marcha que seguirá su camino. Cuando el gobierno local compostelano inició el pleito pidió en pleno a finales del 2017 que la Xunta actuase paralelamente con la tramitación de la declaración BIC que ahora se ha conseguido y que, entre otras cuestiones, garantiza que las obras no podrán salir de España sin permiso. Tampoco será fácil venderlas, a pesar de que la familia Franco las trasladó desde la Casa Cornide, en A Coruña, a Meirás en el momento en el que un nieto puso a la venta su parte del pazo, presumiendo en su anuncio del alto valor de las obras que contenía.

Una salida provisional

Entre el comienzo de la declaración BIC y la aprobación del decreto que fue este viernes a la reunión semanal del Gobierno gallego las estatuas de Abraham e Isaac salieron de su ubicación para incorporarse a una exposición temporal que se pudo ver durante el 2018 en Compostela, regresando después a su ubicación.

La tramitación del expediente no recibió ningún tipo de alegación durante el período de exposición pública, y como la procedencia de las nueve piezas es muy diferente, cada una de ellas tendrá la consideración de elemento destacado del patrimonio gallego «polo seu significado, a súa procedencia, as súas particularidades e a xenialidade acreditada do seu autor», destaca la Xunta.

Además de las dos en manos de los Franco, el resto de las esculturas se realizaron entre el 1188 y el 1211. Dos de ellas representan a los reyes David y Salomón y el resto se corresponden con Enoc, Elías, Fernando II de León o el profeta Malaquías.