El fracaso de Sánchez en Madrid amenaza a Galicia; más de 200 empleos al día en la comunidad; y otras noticias

La Voz de Galicia A. Alfonsín

26/07/2019 09:08 h

Un repaso a las noticias que deberías conocer a estas horas.

A fondo

España continúa sin Gobierno. Tres meses después de las elecciones generales se confirma el fracaso de Pedro Sánchez en su intento de investidura. Tras una caótica negociación con Iglesias que terminó en un varapalo histórico, PSOE y Podemos se ven obligados a jugarse el Gobierno en una prórroga hasta el 23 de septiembre. Sin embargo, los politólogos ven complicado un pacto este verano tras los duros reproches entre ambas formaciones políticas, por lo que los comicios podrían repetirse en noviembre.

El fiasco de la investidura amenaza también a Galicia, que vivió este jueves su día grande con un ojo puesto en la investidura. La Xunta se juega la estabilidad económica si el Gobierno de España no reacciona en las próximas semanas y desbloquea los pagos que tiene pendiente con las autonomías. Feijoo califica de «esperpento» el escenario político de los últimos meses y considera la moción de censura contra Rajoy como «uno de los actos de mayor irresponsabilidad política».

En clave de opinión los articulistas de La Voz analizan la segunda sesión de investidura: Roberto Blanco Valdés en «Gobierno de España: ¿y ahora qué?»; Fernando Ónega en «Lo dicho, camino de las urnas»; Xosé Luís Barreiro en «Un análisis ontológico de la debacle»; César Casal en «La izquierda exquisita fracasa a lo grande»; M.ª Carmen González en «¡Irresponsables!» y Fernando Salgado en «El reloj se ha puesto en marcha».

Hoy en La Voz

Esta mañana destacamos la creación de más de 200 nuevos empleos al día en Galicia, es decir más de 18.000 puestos de trabajo entre abril y junio. Sin embargo el listón estaba muy alto y nos quedamos muy por debajo del mismo trimestre del año anterior. Ocho de cada diez de los nuevos puestos fueron ocupados por hombres.

Por su parte el Banco Central Europeo prepara el mercado para bajar más los tipos y volver a comprar deuda en septiembre. Draghi da por perdida la esperanza de que la economía recupere el vigor en el último trimestre del año.

Volvemos a Galicia donde lo profano se impuso a lo sagrado durante la ofrenda del Apóstol. Las obras en la catedral obligaron a trasladar la ceremonia a San Martiño Pinario. En una ofrenda de claro corte social, Bugallo aprovechó la celebración para apelar a la «tolerancia, paciencia y generosidad» de los compostelanos durante el próximo año santo para no caer en la turismofobia.

Las víctimas del Alvia recordaron este jueves el peor día de sus vidas. «El accidente me dejó muchísimas cicatrices por todo el cuerpo, pero las peores son las psicológicas que te marcan para siempre», asegura Carmen que aquel 24 de julio del 2013 cogió el Alvia para acudir a la boda del hermano de su pareja. Daniel no se subió al tren pero su vida quedó marcada para siempre en las vías de Angrois tras la muerte de su madre. La memoria de la tragedia reverdece cada año en el Xardín do Recordo, un espacio abonado por la indignación y la sed de justicia que se ha convertido en un exuberante oasis que da paz a los familiares de los fallecidos.

Los siete ciudadanos chinos detenidos por la Guardia Civil en As Somozas por cultivar la mayor plantación de marihuana de Galicia ya están en prisión. Casi todos los detenidos se encuentran en España en situación irregular, y los dueños de la plantación aprovechaban esta situación para mantenerlos aislados en una especie de zulo.

Por otra parte, la Audiencia Nacional envió a prisión a la yihadista de Viveiro por adoctrinarse a través de Internet. Lucía Expósito, de 45 años, compareció ante el magistrado dos días después de ser arrestada en su casa. Interior advierte de que las redes sociales elevan el riesgo de radicalización y destaca que la colaboración ciudadana es clave en la estrategia nacional contra el terrorismo en España.

Una avería en un avión obligó a suspender el vuelo de Barcelona a Vigo a primera hora de la mañana del jueves, por lo que más de 300 pasajeros se quedaron tirados.

En el marco de la operación Gastejo la Guardia Civil y la Policía Foral de Navarra han desmantelado una banda de ladrones que se disfrazaban de peregrinos para robar en los albergues del Camino. Se han esclarecido más de 100 delitos ocurridos en las provincias gallegas de Pontevedra, Lugo y A Coruña, así como en Navarra, La Rioja, Burgos, León, Cantabria, Palencia y Asturias.

Y en Ferrol ha sido hallado el cadáver de una mujer que vivía sola y llevaba varios días muerta en su casa. La voz de alarma fue dada por un familiar de la víctima que no había podido contactar con ella.

Mientras dormías

Esta madrugada ocho ladrones fuertemente armados y vestidos como agentes de la Policía Federal de Brasil robaron cerca de 750 kilos de oro almacenados en una terminal de carga del aeropuerto de Sao Paulo, una de las más importantes de Latinoamérica.

Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, expreso esta noche su horror por la muerte de 150 emigrantes frente a las costas de Libia.

Galicia en 313 concellos

Uber desembarcó este jueves en A Coruña, que se convierte así en la primera ciudad gallega que contará con los servicios de la multinacional estadounidense. Esto ha despertado la preocupación de los taxistas que reclaman apoyo y control y aseguran que los conductores con licencia VTC realizan a menudo prácticas irregulares.

La tragedia marcó la jornada en Camariñas donde un vecino murió atragantado con varios trozos de carne en el Bar O Percebe. El hombre comenzó a sentirse mal y cayó al suelo. Pese a que la ayuda sanitaria llegó rápidamente, Manuel Bermúdez entró en parada y falleció poco tiempo después.

«Mi sueño es lograr andar y poder ser un poco independiente. Pelearé duro para conseguirlo». Así de contundente se muestra el pontevedrés Marcos Castro, que nació con una parálisis cerebral que no le afecta al ámbito intelectual pero sí al físico. En su afán de superación este joven lucha cada día por caminar.

Opinión

«Asociacionismo e esperanza». Cristina Pato ensalza las virtudes del esfuerzo comunitario de las comisiones de fiesta e imagina cómo sería unificar las mismas fuerzas en actividades como el apoyo a la vejez o la erradicación de la pobreza.

Lo más destacado en deportes

En la actualidad del Deportivo te contamos que Juanfran ultima su marcha al Alanyaspor turco, equipo con el que se comprometería por tres temporadas.

El protagonismo del esférico y las ausencias marcaron la sesión de trabajo en A Madroa. Siempre que los célticos han entrenado a puerta abierta este verano ha existido un factor común: el protagonismo del balón.

Finalizamos el repaso deportivo con la entrevista a Carlos Ríos, patrón de Tirán en la Liga Galega de Traiñeiras quien asegura: «Empezamos la temporada con incertidumbre, porque tuvimos un número importante de bajas».

Hoy será noticia

Un día después de la investidura fallida de Sánchez, Felipe VI recibirá esta mañana a Meritxell Batet, mientras que el presidente en funciones presidirá la reunión del Consejo de Ministros en la Moncloa.