Interior no tiene constancia de células yihadistas en Galicia

La Voz de Galicia José Manuel Pan

25/07/2019

«Con el terrorismo yihadista todos podemos ser objetivos». Esa es la primera advertencia que hace un experto en la lucha antiterrorista, horas después de la detención de una mujer de Viveiro por supuesta apología del terrorismo yihadista a través de las redes sociales. La mujer, que ya fue detenida el año pasado por sus comentarios en Internet, pasará hoy a disposición de la Audiencia Nacional.

Con la del martes en Viveiro, en los últimos siete años hubo en Galicia cinco detenidos por su presunta relación con el terrorismo yihadista. Una cifra mínima si la comparamos con la de Cataluña, donde en ese mismo período de tiempo hubo 92 detenciones por terrorismo yihadista. Por eso, fuentes de la lucha antiterrorista relativizan la importancia del fenómeno yihadista en Galicia, donde los cuerpos de seguridad del Estado mantienen una vigilancia casi permanente sobre ciertas personas que pueden llegar a radicalizarse.

Pero hasta el momento no hay constancia de que en Galicia haya células activas dispuestas para cometer un atentado, señalan las mismas fuentes, que aseguran que no hay casos de adoctrinamiento radical, salvo algunos escarceos en las redes sociales. Y ahí mantienen estrecha vigilancia los especialistas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para poder detectar cualquier situación extraña. En todo caso, las mismas fuentes no dejan de advertir de los riesgos de este tipo de terrorismo, porque «un lobo solitario puede aparecer en cualquier momento».