Ana Pontón reivindica más nacionalismo para lograr «unha Galicia máis xusta»

La Voz de Galicia MARIO BERAMENDI

Santiago de Compostela 25/07/2019 14:45 h

Miles de personas han desafiado al mal tiempo y a la lluvia y han participado en la tradicional manifestación convocada por el Bloque Nacionalista Galego (BNG) para conmemorar el Día da Patria. La portavoz nacional, Ana Pontón, ha reivindicado más nacionalismo para lograr «unha Galicia máis xusta» en la era de la globalización y en los tiempos actuales de la política española, donde Galicia, ha denunciado, se halla desaparecida del debate y de la agenda. «Desde o BNG ofrecémoslle a todos os galegos un cambio real que deixe atrás a discriminación que estamos a ver que practican as forzas estatais con este país: Acabamos de velo no debate de investidura, onde as forzas estatais levaron a Galicia á irrelevancia política», ha asegura la líder nacionalista.

Militantes, simpatizantes y cargos orgánicos e institucionales llegados de toda Galicia han llenado la praza de A Quintana en una manifestación que ha discurrido bajo el lema «Galiza, un novo impulso». La dirección nacionalista considera que la alta participación refleja un clima de entusiasmo, de mayor apoyo social, y de una fuerza que está en ascenso a un año de las elecciones autonómicas y que se ha fijado como meta acabar con los gobiernos del PP en la Xunta. «Hoxe estamos aquí para decirlle á xente que podemos construir unha Galicia máis xusta da man do nacionalismo; nos necesitamos máis poder político e económico, e isa é a oferta que lle facemos á sociedade galega este 25 de xullo: os galegos temos que estar no mundo con voz propia».

La portavoz nacionalista ha insistido en que la propuesta del BNG es modernizadora y capaz de dotar a Galicia de las herramientas necesarias para mejorar su potencial productivo y avanzar en la cohesión social de forma que se pueda mejorar el nivel de vida de las personas y revertir la grave crisis demográfica. «Temos que construir un futuro mellor para este país, e hoxe é un día para festexar, pero tamén para loitar e reivindicar», ha insistido la líder del BNG.