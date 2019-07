Las víctimas reclaman una investigación independiente del accidente de Angrois

Elena Moreno, una de las víctimas del accidente, dice que lo recuerda «cada uno de los días» de su vida

Elena se subió a aquel Alvia con mucha ilusión. Iba a Sanxenxo a visitar a una amiga y a pasar el verano a su lado. Lo que ella no sabía era que no iba a ver la luz del sol hasta el mes de diciembre. Elena María Moreno González (Santander, 1943) no salió del hospital hasta cinco meses después del accidente, el 22 de diciembre. «Me gustaría decirte que estoy mejor, pero me temo que es difícil que vaya a estar mejor a partir de ahora», comenta. «A primera vista, puedes pensar que me encuentro bien. Pero cuando me ves intentar moverme, cambias de opinión». Elena tiene una movilidad muy limitada a raíz del accidente. «Me fracturé unas vértebras cervicales en el choque y me dejó el cuello casi paralizado. No puedo girar casi la cabeza ni subirla ni bajarla. Mucho menos hacer esfuerzos. Necesito una persona en casa que me ayude».

