La primera casa gratis de Trabada, para una familia de Senegal

Nun só día 16 persoas de varias comunidades interesáronse por ir vivir cos seus fillos ao concello lucense

O pulso cotián do concello lucense de Trabada (1.121 habitantes) axitouse onte. A oferta da alcaldesa, a socialista Mayra García (Trabada, 1988), de vivenda gratis e traballo para as familias que escolaricen a dous ou máis cativos de 3 a 6 anos, provocou que durante todo o día de onte non parase de recibir chamadas. Unha proposta, a súa, que persigue non perder unha aula de infantil no CEIP Celso Currás, para o que necesita que se matriculen este mes cando menos catro nenos máis. A media tarde de onte, Mayra García facía reconto: «Chamaron 16 familias, da Coruña, Ourense, Lugo, León, A Rioxa, Madrid, Cidade Real..., e tamén da Mariña, de Barreiros, e xente de varias nacionalidades: venezolanos, colombianos...».

