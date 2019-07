«Los políticos son cómplices y no se dan cuenta que hoy son nuestros hijos, pero mañana pueden ser los suyos»

0

La Voz de Galicia Xurxo Melchor

25/07/2019 05:00 h

Hacía seis años que Mimmo Lobardo y Pina, su mujer no pisaban Santiago. Tuvieron que hacerlo en el 2013 porque su hijo Dario viajaba en el tren que descarriló en Angrois y fue una de las 80 víctimas mortales. Esta vez han querido estar junto a las demás víctimas en el sexto aniversario de la tragedia. «Es importante que estemos todos juntos, que hagamos presión para que los políticos hagan algo. Hasta ahora no han hecho nada, ni aquí en España ni en Italia y es algo que no entiendo. Los políticos son cómplices con su silencio y no se dan cuenta de que hoy son nuestros hijos, pero que mañana pueden ser los suyos si no aprendemos y se toman medidas para que este no vuelva a pasar», explica.

Mimmo es siciliano, aunque vive y trabaja junto a su esposa en Alemania. Con ellos ha viajado a Compostela Lara, la perrita de Dario a la que cuidan desde que el chico falleció en Angrois. «Era muy importante para él y por eso tenía que venir también», explica. Estudiante de Periodismo, estaba haciendo un máster y había estado en Galicia de intercambio. Le gustó y decidió volver. «Tendría que haber cogido un avión entre Madrid y Santiago, ya lo tenía todo preparado, pero al final fue en tren y mira...», se lamenta Mimmo, que ha acudido a los actos de homenaje a las víctimas del Alvia con una camiseta en la que se puede ver el retrato de su hijo.

«He escrito a todos los políticos de mi país y ninguno se ha dignado a contestarme»

El maltrato de los políticos del que la plataforma de afectados del Alvia se queja en España es el mismo con el que Mimmo Lombardo se ha topado en Italia. «He escrito a todos los políticos de mi país y ninguno se ha dignado a contestarme. Parece como si no le interesase a nadie que se investigue la verdad y se haga justicia», se queja. Ahora está pendiente de si le responde Matteo Salvini, vicepresidente y ministro de Interior italiano desde hace un año, que es al último al que ha dirigido un escrito y del que aún tiene esperanzas en que atienda sus peticiones.

Lombardo cree que más afectados deberían haber acudido este año a los actos de protesta, homenaje y recuerdo de las víctimas. «No hay que desistir, hay que seguir luchando y presionando para que a los políticos no les quede más remedio que hacer caso y admitir los errores», afirma.