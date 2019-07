Nada cambia en Angrois, y nadie olvida

0

La Voz de Galicia

Santiago / La Voz 24/07/2019

Cada 24 de julio desde hace seis años los acontecimientos se suceden en Angrois, al pie de la curva en la que en el 2013 un tren Alvia descarriló segando la vida de 80 personas e hiriendo a otras 144. Desde entonces, la plaza del barrio compostelano en la que se instaló el puesto de mando de la operación de rescate se transforma en escenario para acoger el homenaje a las víctimas de aquella tragedia. El periodista Ramón Castro dirige un acto en el que siempre hay música y palabras. Todas emotivas. Todas llenas de dolor y verdad. Todas tan atronadoras como las que pronunció Conchi, una extremeña madre de David Martín, que con solo 21 años se dejó aquel día la vida en el vagón en el que viajaba. Ella narró su rabia, su impotencia y su advertencia a los políticos a los que culpa del accidente y de querer ocultar la verdad. «Ellos olvidaron que los muertos tienen vivos y los vivos piden justicia. La lucha sigue», afirmó.

Ese aviso de que no olvidan es el que ha presidido este año los actos del sexto aniversario del siniestro. En la manifestación de la mañana desde la estación de tren de Santiago hasta la plaza del Obradoiro, donde el lema fue «investigación independiente, no están olvidados, están muy presentes», y en todas las intervenciones de los familiares de víctimas de Angrois que hablaron en el acto. Asunción, de A Coruña, también recordó que siguen «con el mismo dolor o incluso más» y que se sienten decepcionados con los políticos que, a su juicio, no quieren que se sepa la verdad del accidente. Ante eso, advirtió, ellos se mantendrán «firmes como columnas» y así seguirán «mientras haya quienes puedan seguir luchando» porque, añadió, «no nos van a callar ni nos vamos a olvidar». También habló Arturo Domínguez en nombre de la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155 y el presidente de los vecinos de Angrois para mostrarles, un año más, su apoyo incondicional.

Como otros años, al cielo de Angrois se soltaron globos rojos, uno por cada uno de los fallecidos aquel triste día. Y también se colocaron rosas blancas en el cruceiro erigido en Angrois en memoria de la tragedia. En esta ocasión, las víctimas quisieron que miembros de la Policía Nacional, de la Local, de Protección Civil y de la Cruz Roja depositaran algunas de esas flores como reconocimiento a su labor aquella tarde funesta.

Entre lágrimas, besos y abrazos acabó el acto. Ya nadie prestó atención al Alvia que a las 20.41 horas, a la misma que aquel tren que no llegó a la estación de Santiago aquel día, pasó junto a ellos lentamente y en silencio. El mismo que cada víspera del día de Santiago se apoderará para siempre de Angrois.