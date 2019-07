«Árbores que non arden», las mujeres invisibles en la lucha contra el fuego

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Mónica P. Vilar

Redacción / La Voz 27/07/2019 05:00 h

Cuando los integrantes del Proxecto Batefogo comenzaron a trabajar en la prevención activa del fuego y la dinamización del medio rural percibieron un fenómeno curioso. El 99 % de sus interlocutores eran hombres. Ellas desarrollaban proyectos interesantísimos para las comunidades, pero resultaban, una vez más, invisibles. De esa doble constatación: la invisibilización de la figura de la mujer y, al tiempo, la existencia de liderazgos femeninos, nació Árbores que non arden. As mulleres na prevención de incendios forestais. Una publicación colectiva que, en palabras de sus promotores, reúne experiencias del activismo y del trabajo diario, textos divulgativos y académicos, recursos didácticos, ilustraciones e incluso poesía, todo para dar a conocer el papel decisivo de las mujeres en la prevención de los incendios y en la gestión del monte y el territorio en Galicia y Portugal.

Lola Ferreiro, licenciada en Medicina por la USC y con una larga trayectoria de estudios de género, es una de las colaboradoras, autora del capítulo Coidados, comunidade e resiliencia antes e despois dos lumes. «É preciso analizar por que as mulleres están invisibilizadas, aínda máis no medio rural e no que toca á conservación do medio ambiente, cando as mulleres do rural galego teñen un longo historial de loita contra a expropiación e a destrución da terra», indica. Como ejemplo, pone el conflicto social que a finales de los años 70 supuso la expropiación de terrenos para la construcción de la central térmica de Meirama, o la defensa de las marismas de Baldaio, por la misma época. «Houbo unhas mobilizacións tremendas, e á cabeza delas ían as mulleres. Sen embargo, cando se fala con nome e apelidos dos protagonistas deses conflitos, fálase de homes», apunta.

As mulleres ían á cabeza das mobilizacións pero cando se fala dos protagonistas, fálase de homes»

También echa en falta el lado femenino en sus indagaciones Beatriz Rodríguez-Morales, responsable del apartado O lume coma (di)servizo ecosistémico. Sus investigaciones sobre el papel del fuego en los ecosistemas no encuentran apenas estudios con óptica de género. «Se entendemos o xénero coma rol social, podemos entender que a distintos roles, distintos xeitos de entender os ecosistemas», explica. Sin embargo, el abordaje de la utilización y conservación del medio natural parte de una visión masculina. «Se collemos os datos da Xunta sobre lumes, nos postos de decisión hai maioría de homes. E nas actividades no monte, os postos de representación tamén son para os homes», abunda.

Para ambas autoras, Árbores que non arden supone abrir camino en la investigación de este tipo de cuestiones. De ahí su gran valor. «As autoras nolo dicían cando empezaron a enfrontar os seus capítulos. Non hai datos sobre a participación feminina nisto, non hai datos da participación feminina naquilo... Precisamente o que buscamos é que se poidan empezar a xerar estes datos, que se abran novas liñas de investigación», explica Miguel Pardellas, uno de los miembros de Batefogo.

La obra verá la luz previsiblemente en octubre, gracias a una campaña de mecenazgo que mantienen activa en la plataforma goteo.org y que ya les ha permitido recaudar más de 4.000 euros para su publicación a través de Catro Ventos Editora.

Resta el misterio de saber cuáles son esos árboles que no arden. «Árbores que non arden somos as mulleres tamén, simbólicamente», aventura Ferreiro.