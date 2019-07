«Los agresores se creen los dueños de la vida de su pareja»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Rebeca Cordobés M. S.

23/07/2019 05:00 h

Mariluz Losada, coordinadora del programa de Atención Psicolóxica a Mulleres que Sofren Violencia de Xénero del Colexio Oficial de Psicóloxía de Galicia, explica cómo se puede cambiar la mentalidad machista que está detrás de la violencia de género y de su máxima expresión: los asesinatos.

-¿Por qué los agresores asesinan en el momento de la separación?

- Probablemente es cuando sienten que van a perder a su pareja. Las toman como objetos de su posesión. El problema viene, una vez más, del machismo, que hace que ellos se crean propietarios de la vida de su pareja.

-¿Es muy habitual este tipo de actitudes en los casos que tratan?

- Muchas mujeres comentan que una vez que han puesto la denuncia, esta funciona como un activador. Ellos no se reconocen como agresores e incluso, desde su perspectiva, se sienten agredidos por ellas y las persiguen, las amenazan... Por eso es muy importante el apoyo psicológico y la labor de la policía custodio, que hacen el seguimiento de esas mujeres y vigilan que se cumpla la orden de alejamiento. Desde los programas se hace todo lo posible para que se sientan seguras en las decisiones que toman.

- ¿Cómo se pueden cambiar esa mentalidad machista?

- Con la educación en la responsabilidad y tirando por el suelo los mitos del amor romántico: los celos no son una muestra de amor; el respeto, sí. Es necesario que hombres y mujeres seamos conscientes de que, tengamos pareja o no, somos personas independientes y tenemos derecho a decidir sobre nuestras vidas. El amor, en este caso, es respetar la opinión de la otra persona. Si quiere dejar la pareja, te puede doler, pero no tienes derecho a decidir sobre su vida.

-¿Se puede lograr en adultos?

- En eso estamos. Los Centros de Información a la Mujer (CIM) hacen una labor fundamental de atención y concienciación. Cuando llegan al programa de Atención Psicolóxica, la mayoría ya han puesto una denuncia y tienen una orden de protección vigente. Pero en los CIM hacen ese trabajo de educación y asesoramiento sin que haya habido una denuncia. Muchas veces las mujeres ni siquiera son conscientes de que eso que están viviendo es violencia porque llevan tantos años aguantando que «son ellas las que provocan la situación» que acaban creyéndoselo.

En el caso de atención a los hombres, el programa voluntario Abramos o Círculo hace ese trabajo de concienciación. Todos los elementos sociales debemos estar coordinados para hacer fuerza hacia el mismo lugar.