Un Xacobeo de 5.000 días

Cristóbal Ramírez

18/07/2019

CRÓNICA JACOBEA

La reunión del pasado lunes de la comisión organizadora del Xacobeo 2021 fue un aperitivo de la presentación del viernes 19 del Plan Estratéxico do Xacobeo 2021. La buena noticia es que alguien ha logrado convencer al presidente Feijoo para que no hable del «mejor jacobeo de la historia», porque eso es disparar demasiado alto. Si al final resulta que no alcanza ese nivel, automáticamente se convierte en un fracaso para la Xunta. Feijoo se descolgó el lunes con un eslogan que, en efecto, sí va como anillo al dedo: anima a los gallegos a participar «no Xacobeo de 5.000 días». O sea, a promocionar, defender y mimar los Caminos de Santiago hoy, en el 2021 y siempre. Nada que objetar.

Campo de trabajo

Desde el sábado pasado, y hasta horas antes del día 25, tiene lugar en los municipios de Vedra y Boqueixón un campo de trabajo internacional (y el primero en el que se implican dos municipios, vamos avanzando). Misión: mejorar el Camino del Sudeste o Vía de la Plata. La idea es estupenda, claro está, pero alguien tiene que decirles que quitar algo de vegetación de las lindes está muy bien, aunque no se trata, en absoluto, de darle más ancho al Camino. Porque la zona donde van a trabajar ya presume de un estado de conservación envidiable. Cuidado con los experimentos.

Albergue en Vigo

El anuncio de la construcción de un albergue en Vigo es más bueno que malo. Por supuesto, en algún momento saltarán chispas políticas con el peculiar alcalde de la ciudad y no hay que descartar que la igualmente peculiar presidenta de la Diputación de Pontevedra aporte su granito de arena a la confusión. Esa seudorruta jacobea llamada Camino Portugués por la Costa (jamás hubo peregrinos desde A Guarda u Oia, sí desde Baiona) define un magnífico itinerario turístico muy frecuentado. Pero hay Caminos auténticos, como el Primitivo, que andan muy justitos de albergues. Por no hablar de un par de puntos del Inglés. Cuestión de prioridades.

Necesitamos libros

Debate eterno de estos días: ¿se lee más o menos desde que irrumpieron los cachivaches digitales? Lo cierto es que lo que los políticos quieren es salir en los periódicos de papel, y que luego (procede remarcar: luego) esa noticia o entrevista salga en Internet, en cualquiera de sus formatos. Pasa lo mismo con los investigadores jacobeos. En este último caso, el problema radica en que en el infausto 2010 se dio carpetazo a dos colecciones que colocaban a Galicia en las universidades de medio mundo, las llamadas roja y azul. Va siendo hora de recuperarlas. Lo cual no quita que haya que estar en los facebooks e instragrams que haya que estar, para mero consumo acrítico de masas.