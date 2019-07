Renfe licita obras en pasos a nivel de 94 estaciones de Galicia, Cantabria y País Vasco

0

18/07/2019 14:00 h

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la licitación de un contrato por algo más de 2,3 millones de euros para adecuar los pasos a nivel entre andenes en un centenar de estaciones de cercanías gestionadas por Renfe en Galicia, Cantabria y País Vasco.

En el caso gallego, las obras afectarán a cruces de vía existentes entre andenes para viajeros de la línea gallega de ancho métrico (más conocida como vía estrecha o por la antigua denominación de FEVE). La empresa que resulte adjudicataria deberá equipar estos puntos con iluminación, señalización y pavimento táctil indicador de la proximidad de puntos de peligro o de cambios de nivel.

El lote, licitado exactamente en 2.300.900,67euros (excluído el IVA), incluye actuaciones en 34 estaciones de ancho convencional de Cantabria, Bilbao y San Sebastián, y 60 estaciones de ancho métrico en Galicia, Cantabria y Vizcaya. La duración de las obras será de 48 meses y, según recoge la convocatoria, el contrato no podrá ser renovado, no se aceptarán variantes y no habrá financiación con fondos europeos.

En total, el expediente de contratación publicado en el BOE incluye otros cuatro lotes con actuaciones en distintos puntos de España. El importe global de los cinco lotes ronda los 8,5 millones de euros, para realizar trabajos en 156 estaciones de ancho convencional y 135 de ancho métrico repartidas por las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia y País Vasco.

El plazo para presentar ofertas se cerrará el 5 de septiembre a las 12:00 horas.