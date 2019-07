Feijoo recomienda «sentidiño» en Monte Neme y señala a la empresa como única responsable

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 18/07/2019 18:52 h

El presidente de la Xunta terció en la polémica por los espacios naturales ocupados antiguamente por explotaciones mineras para recomendar «prudencia e sentidiño». Se refería en concreto a la situación que se ha generado en torno a Monte Neme y su aparente atractivo visual, que no se corresponde con la salubridad de las aguas. Feijoo puso por delante esos dos «principios básicos», y descargó a la Administración autonómica de cualquier responsabilidad porque es a la antigua compañía explotadora la que tiene la obligación de recuperar el espacio, «e nós non imos suplir ás empresas que non fan o que lle corresponde, e menos con cartos públicos».

El jefe del Gobierno gallego explicó que hay un «plan de peche» para esa mina y la responsable es la propietaria del título concesional de explotación. Esa empresa está notificada de forma clara «e continuada» de que suya es la responsabilidad. Después de estos contactos, la Xunta comprobó que no se ejecutaban esas peticiones, y en el año 2016 se adoptaron decisiones de seguridad de carácter secundario. Los técnicos autonómicos realizaron una inspección la pasada semana para comprobar esas medidas, que consisten en sellar las balsas y marcar el perímetro, para lo que debe llegar a un acuerdo con la comunidad de montes, dueña de los terrenos.

Feijoo comparó esta situación con el accidente que sufrió una visitante de la playa de As Catedrais que murió por la caída de unas piedras. «Nós non podemos actuar na costa, pero cando hai un problema, é para o Goberno autonómico», que fue la que señalizó la zona entre críticas.