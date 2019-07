Las oposiciones de Educación, el pazo de Meirás, el bloqueo de la investidura; y más Comienza el día informado con esta selección de noticias

La Voz de Galicia

Redacción / la voz 16/07/2019 08:30 h

Esto es lo que debes saber a esta hora de la mañana:

Hoy en La Voz

El Tribunal Supremo acaba de poner luz al túnel en el que se quedan atrapados la mayoría de los arruinados. El fallo del Supremo ordena que la ley de segunda oportunidad exonere los créditos públicos. La sentencia no significa que a partir de ahora los tribunales puedan condonar el cien por cien de los créditos con Hacienda o la Seguridad Social de quienes se acojan a la norma, pero sí otorga la capacidad de perdonar un porcentaje que puede llegar a superar el 70 % en algunos casos y de ordenar, limitar y cuantificar el fraccionamiento de los pagos del resto.

Galicia es la octava comunidad con más fracasados que han solicitado acogerse a esta vía legal, lo que representa el 2,8 % del total en España (218 tramitaciones), según un balance publicado por el gabinete legal Repara tu Deuda, que eleva a 7.540 los casos de ruina en toda España que en estos casi cuatro años han pedido encauzar su viabilidad.

Las oposiciones a Educación en la comunidad contarán con varias especialidades en las que no se cubrirán las plazas. Lo que empezó siendo una carrera con 9 aspirantes por cada plaza ya ha bajado a un candidato y medio para cada uno de los 2.064 puestos ofertados en las oposiciones de educación de este año en Galicia. De los casi 18.800 inscritos en las pruebas han pasado a la segunda fase poco más de 3.000. Es decir, el 16 % de quienes se apuntaron continúa en el proceso tras superar la primera prueba celebrada el pasado 22 de junio. En la convocatoria del año pasado apenas el 10 % habían aprobado el primer ejercicio.

Los focos en Galicia siguen apuntando al pazo de Meirás, donde el Juzgado adopta medidas cautelares para evitar que el inmueble se venda. En concreto, la medida cautelar que ha acordado el juzgado es la de proceder a la anotación preventiva de la demanda presentada por el Estado en el Registro de la Propiedad de Betanzos, donde se encuentra inscrita la finca de Meirás. Fuentes jurídicas explicaron que esa anotación es clave, y aunque no impide la venta del pazo, sí sirve para advertir a posibles compradores de que la finca se encuentra inmersa en un proceso judicial de reclamación de la propiedad. Para suscriptores, Fernando Salgado escribe esta columna sobre el pazo de doña Emilia.

En clave internacional, la Administración Trump quiere acabar con el derecho de asilo, luego de emitir una directiva que obligará a los centroamericanos a pedir refugio en un país de paso antes de llegar a Estados Unidos. En Turquía, la oposición denuncia que Erdogan multiplica las purgas tres años después del fallido golpe: de los 130.000 detenidos en el 2016, todavía permanecen en prisión preventiva más de 50.000.

El verano suele llevar consigo un desajuste en los horarios. La directora del Centro Nacional de Epidemiología del instituto de Salud Carlos III, Marina Pollán, advierte de que «adelantar la hora de la cena podría disminuir el riesgo de cáncer».

La Voz charla con los protagonistas de «La casa de papel», la ficción española que triunfa en todo el mundo y que estrena la tercera temporada en Netflix este viernes. «La ficción no anglosajona está siendo más efervescente e imprevisible», aseguran en la entrevista, solo disponible para suscriptores.

A Fondo

La investidura está cada vez más lejos a falta de una semana de celebrarse. Las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos han saltado por los aires tras un duro cruce de descalificaciones sin que ni siquiera se haya abordado un posible programa de Gobierno.

Después de que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, tachara de «idiotez» la propuesta del socialista de incorporar a su Gobierno a militantes de su partido o sus confluencias de perfil exclusivamente técnico, vetando al propio Iglesias y a cualquier otro dirigente de la formación, Sánchez dio este lunes por rota la negociación asegurando que la consulta a la militancia organizada por Iglesias es una «mascarada bien grande» y «trucada» que solo pretende justificar el no a su investidura.

Sánchez pretende dedicar la semana que resta a convencer a los líderes de Ciudadanos, Albert Rivera, y del PP, Pablo Casado, en especial a este último, de que se abstengan para permitir que gobierne con el único apoyo de sus 123 diputados. Por ahora, el candidato socialista solo ha conseguido convencer al PRC de Miguel Ángel Revilla para votar a su favor en la sesión de investidura.

Los únicos movimientos, por ahora, se dan en Ciudadanos. Albert Rivera consuma su golpe de mano en el partido para deshacerse de los críticos y amplía la ejecutiva de 34 a 50 miembros para apuntalar su control.

Exclusivo suscriptores

Mientras dormías

Muere un conductor «kamikaze» en Asturias tras sembrar el pánico en la autopista. El conductor ha colisionado con otros coches y ha provocado varios heridos mientras circulaba a una altísima velocidad cerca de Gijón.

Galicia en 313 concellos

Espectacular accidente en A Coruña, donde un coche volcó a la entrada de un aparcamiento subterráneo tras derribar un semáforo. A pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor del vehículo solo sufrió heridas leves, por las que fue trasladado al Modelo.

Los trabajadores de Elinco protagonizan un encierro en las instalaciones de esta empresa naronesa de electricidad, debido al impago de sus salarios y a la situación de incertidumbre generada después de que Navantia le rescindiese el contrato que tenía en el programa de los buques logísticos australianos. Los operarios -constitutían una plantilla de 90 personas, aunque 20 eventuales fueron despedidos ya la semana pasada.

En Ames, investigan por abandono animal un vecino que tenía cuatro perros desnutridos. La Guardia Civil rescató a tres cachorros y un adulto de la raza american staffordshire terrier.

Vigo espera a la cantante Lauryn Hill... o Ms. Tardona. La cantante, que a las 22.30 ofrecerá su único concierto en Galicia en el parque de Castrelos, trabaja duro para hacer casi tan legendaria su voz como sus continuos retrasos en salir al escenario ¿Llegará a tiempo mañana en Vigo?

Opinión

«Bañarse en Monte Neme: 'El bulo de cuatro galegos raritos'». César Casal lamenta la última polémica entre influencers e instagramers, que han decidido lanzarse al agua turquesa pero contaminada de la antigua mina de wolframio donde ahora se asientan las balsas tóxicas del monte Neme. Pensando en Darwin y su teoría de la evolución, Casal desea que «ojalá estos humanos que no piensan, que todo lo hacen para creerse populares con unos cuantos likes o me gusta ridículos, evolucionen y no se bañen en Neme».

Lo más destacado en deportes

En clave futbolística, dinámicas dispares para Celta y Deportivo. El conjunto vigués completa su puesto más crítico, la defensa, con la incorporación del valencianista Jorge Sáenz, un central sin experiencia en Primera. El Dépor volvió ayer a los entrenamientos, presentó al griego Lampropoulos y reconoció, a través del director deportivo Carmelo del Pozo, que el club no podrá emplear dinero para hacer frente a los traspasos. El equipo necesita ingresar y no gastar este verano.

En página polideportiva, los Hispanos inician en Galicia su defensa del oro en el Mundial Júnior. La selección española de balonmano debuta hoy en un torneo cuyas sedes son Vigo y Pontevedra.

Jornada de descanso en el Tour de Francia, luego de que Mikel Landa fuese derribado ayer por Warren Burguil mientras marchaba en cabeza de carrera. El belga Wout Van Aert logró este lunes la victoria en la décima etapa del Tour, que el francés Julien Alaphilippe lidera con una renta de 1.12 sobre el británico Geraint Thomas.

De vuelta al fútbol, el posible adiós de un histórico. Iker Casillas cuelga los guantes temporalmente y pasará a los despachos del Oporto, sirviendo como enlace entre directiva y plantilla. El portero, leyenda del Real Madrid y de la Selección Española, decidirá si regresa en unos meses, cuando clarifique al cien por cien su estado de salud. El cancerbero sufrió en mayo un infarto de miocardio durante un entrenamiento.

Hoy será noticia

Von Leyen busca a la desesperada el apoyo de socialistas y liberales. La candidata conservadora a presidir la Comisión se la juega esta tarde a todo o nada en la votación del Parlamento Europeo. Necesita una mayoría absoluta (374 votos a favor) para poder hacerse con el timón del Ejecutivo comunitario, pero su futuro todavía es una incógnita.

También estará pendiente de la votación Josep Borrell, que ve en peligro su puesto como jefe diplomático de la UE. El ministro de Exteriores acusa a los secesionistas de querer sabotear su designación.