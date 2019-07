«Sin tren dos días, menos mal que tenemos la casa de la abuela»

0

La Voz de Galicia sara pérez M. P. V.

ourense / la voz 15/07/2019 20:25 h

Sin incidencias pero con 62 trenes afectados. Así se vivió en Galicia la jornada de huelga que CC.OO. convocó para este lunes entre el personal de Renfe de toda España por cuestiones salariales, de horarios y relativas a la generación de empleo en la compañía.

Las 23 horas de paro obligaron a cancelar más de 60 trayectos con origen o destino en la comunidad gallega, de los que 33 correspondían a líneas de Media Distancia. La medida de presión coincidió con uno de los puntos álgidos del período vacacional: el cambio de quincena de julio, uno de los momentos en que los desplazamientos turísticos registran mayor actividad y el servicio de transporte ferroviario está más concurrido.

A pesar del cumplimiento de los servicios mínimos y de que todos los trenes anulados podían consultarse con antelación en la página de compra de billetes de Renfe, no fueron pocos los usuarios a los que la huelga cogió por sorpresa, obligándoles a cambiar de planes. En la estación de Ourense, por ejemplo, las muecas en la cara de varios viajeros delataban lo incómodo de la situación. Allí se encontraba la vasca Maider De Pedro, sola, con tres niñas bajo su responsabilidad y con cuatro billetes de tren en la mano que no las llevarán a su casa, Bilbao, hasta dentro de dos días. «La única solución que me ofrecen ante este problema es un cambio en los billetes para el miércoles, pues el de este lunes era el último tren hasta dentro de dos días», afirmaba enfadada esta madre. Por suerte, la bilbaína no tiene que acudir al trabajo mañana y cuenta con un lugar en el que quedarse hasta la partida. Asegura que, más allá del cambio de billete, desde Renfe, no le ofrecían ningún tipo de indemnización ni un hotel donde dormir. «Menos mal que tenemos la casa de la abuela», aseguraba aliviada De Pedro. Ella y las tres niñas habían acudido a Ourense para festejar el San Benito de Bentraces, en la localidad ourensana de Barbadás.

Aunque fueron varios los viajes cancelados entre estaciones del Eje Atlántico y también se suprimieron algunos de los trayectos con salida o llegada en Ourense, han sido los usuarios de trayectos de larga distancia los más afectados, ya que, en algunas de las líneas, el anulado era el único trayecto de la jornada. Su anulación, por tanto, ha obligado a algunos viajeros a alargar su estancia en Galicia más allá de lo previsto y deseado.

Es el caso de Antonio y Paula, un matrimonio que debía partir este lunes hacia San Sebastián por cuestiones médicas. «Este lunes por la mañana cogimos un taxi que nos costó 35 euros para llegar a tiempo al tren, y nos encontramos con el panorama», manifestó la mujer. La pareja se trasladó hasta la estación de tren de Ourense desde una localidad cerca a Lalín. Su intención era regresar a Azpeitia donde debían realizar una revisión médica. Desde Renfe les abonan en su totalidad el coste de los billetes de ambos, pues no había más trenes en el día con salida hacia el País Vasco. La alternativa de este matrimonio fue coger un autobús a las ocho de la tarde para poder estar en su casa a las siete y media de la mañana de esta martes, tras casi doce horas de viaje y prácticamente un día de retraso respecto a sus planes iniciales.

En toda España fueron 320 los trenes afectados por la huelga de personal del ente ferroviario.