La red gallega de atención temprana suma diez nuevas unidades y llega a otros 26 concellos

La Voz de Galicia La Voz

16/07/2019 19:17 h

La red gallega de atención temprana, que atiende las necesidades de la población infantil de 0 a 6 años con trastornos en el desarrollo o en riesgo de padecerlos, será ampliada próximamente para llegar a 26 nuevos ayuntamientos de la comunidad.

La Xunta ha resuelto la convocatoria de ayudas de este año que permitirá consolidar las unidades de atención temprana existentes y abrir otras diez de nueva creación. Las aportaciones suman 1,1 millones de euros que benefician a distintas entidades locales y agrupaciones de municipios.

Las ayudas aprobadas posibilitarán la puesta en funcionamiento de diez unidades que darán cobertura a 26 ayuntamientos que hasta el momento no contaban con este servicio. En lo que respecta a las candidaturas individuales de ayuntamientos, resultaron beneficiarios los de As Pontes, Tomiño, A Estrada y Mos. En lo que respecta a las agrupaciones municipales que contarán con una unidad compartida están la de Conso-Frieiras (integrada por A Gudiña y Riós); la agrupación de concellos de Ferrol (de la que forman parte Ares, Cabanas, Cedeira, Fene, Ferrol, Mugardos, Narón, Neda y Valdoviño); la de Outeiro de Rei y Castro de Rei: la de Abegondo, Bergondo y Carral; la de Palas de Rei, Begonte, Friol y Guntín; y la de Salceda de Caselas junto con As Neves.

Además, las aportaciones autorizadas consolidan las 16 unidades ya existentes y que el año pasado lograron atender a más de 770 niños y niñas. Lo que comenzó en el 2009 como un servicio que cubría 15 municipios llega ya en la actualidad a más de 90 ayuntamientos.